Turun iskun silminnäkijä jätti pelon taakseen – entä miten poliisi varautuu?

Suomalaisten turvallisuuden tunne on heikentynyt vuosia. Se alkoi rapista jo ennen Turun iskua, joka tapahtui puoli vuotta sitten. Turvattomuuden lisääntyminen näkyy ihmisten arjessa, mutta myös poliisien määrärahoissa, joita on lisätty miljoonilla. Iskun silminnäkijä Klaus Ristola on jo valmis jättämään tapahtuneen taakseen.