Sunnuntaivieras: Tyksin Ilkka Helenius tekee vaativan leikkauksen koko kansan silmien edessä

Lapsia leikkaus jännittää

1. Millaisia riskejä riittyy lasten leikkaamiseen?

– Aina kun leikataan selkärangan läheltä, lapsen herkät rakenteet ovat lähellä. Leikkaukset pitää suunnitella hyvin. Meillä on selkärekisteri, josta näemme, millaisia leikkaustuloksia meillä on. Pystymme korjaamaan 80 prosenttia vaikeastakin skolioosista. Vain neljä prosenttia potilaistamme tarvitsee verensiirtoa, mikä on kansainvälisessä vertailussa vähän.

2. Miten lapset suhtautuvat tulevaan leikkaukseen?

– Lapsia leikkaus tietysti jännittää. Perheille on ennen leikkausta sairaanhoitajan preppauskäynti ja he saavat kysellä, mitä ikinä he haluavatkin tietää. Teini-ikäiselle lapselle on jo kerrottava aika tarkkaan, mitä tapahtuu.

3. Milloin vaiva on niin paha, että on tartuttava veitseen?

– Lasten kohdalla on olemassa kansainväliset kriteerit siitä, milloin on leikattava. Esimerksiksi skolioosissa kriteerinä on se, kun selkärangan vinouma on yli 45 astetta.