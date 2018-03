Pohjoismaiden ensimmäinen suuri nukketeatteriooppera kantaesitetään tänään Porissa

Maria Kallionpään ja Markku Klamin yhdessä säveltämä ooppera Croak – Or The Unexpected Joys And Perils of Singing saa ensi-iltansa tänään Porin Promenadisalissa. Lavalle nousee viisi oopperasolistia, seitsemän nukketeatteritaiteilijaa, kolmisenkymmentä nukkea ja Porin oopperakuoro.

Croak on traaginen musiikkifantasia rakkaudesta, laulutaidosta ja lahjakkuuden tuomasta vastuusta. Klassisten satujen viisaudesta ammentavan libreton on kirjoittanut Mikhail Brashinsky. Nukketeatterioopperan on ohjannut Anna Ivanova-Brashinskaya, joka on ohjaajana ja opettajana työskennellyt vuosien ajan suomalaisen nukketeatteritaiteen edistämiseksi. Oopperan nuket, puvut ja lavasteet on suunnitellut Viktor Antonov.

Oopperan solisteina laulavat sopraano Anna-Kristiina Kaappola, tenori Joonas Eloranta, kontratenori Teppo Lampela, mezzosopraano Merja Mäkelä ja bassobaritoni Jouni Kokora.

Nukketeatteritaiteilijoina esiintyvät Johanna Kultala, Maria-Elina Koivula, Anna Nekrassova, Jenni Rutanen, Riina Tikkanen, Lotta Virtanen ja Paula Vilmi.

Pori Sinfoniettaa johtaa kapellimestari Nils Schweckendiek.

Nukketeatterioopperan ovat tuottaneet Porin Ooppera ja Poikkitaiteellinen yhdistys Poike ry.