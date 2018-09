Herb Rittsin valokuvat vetäneet Salon taidemuseoon jo yli 16 000 kävijää – näyttely Veturitallin historian toiseksi suosituin

Heli Peltoniemi

Amerikkalaisen muoti- ja muotokuvaaja Herb Rittsin (1952–2002) retrospektiivinen näyttely In Full Light on houkutellut Salon taidemuseoon jo yli 16 00 kävijää. Veturitallissa toukokuussa avautunut näyttely on kivunnut museon historian toiseksi suosituimmaksi.

Kaikkien aikojen kävijäennätys kirjattiin vuonna 2015, jolloin valokuvaaja Nick Brandtin mustavalkokuvat Itä-Afrikan villieläimistä näki yli 32 000 katsojaa. Syksyllä 20 vuotta täyttävä Salon taidemuseo on profiloitunut etenkin korkealaatuisilla valokuvanäyttelyillä.

50-vuotiaana kuollut Ritts tunnetaan veistoksellisista muoti- ja muotokuvista, jotka näkyivät lehtien kansissa ja mainoksissa kolmen vuosikymmenen ajan. Valoa ja varjoa taitavasti hyödyntävissä kuvissa ihmisvartalo yhdistyy luonnon elementteihin. Hänen kuuluisimpia otoksiaan ovat muotokuvat poplaulaja Madonnasta, näyttelijä Jack Nicholsonista ja trumpetisti Dizzy Gillespiestä.

Full Light -näyttely sisältää sata valokuvaa, jotka esittelevät Rittsin tuotantoa vuodesta 1978 vuoteen 1999. Näyttely on avoinna sunnuntaihin 16. syyskuuta asti.