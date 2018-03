TS Kirja -klubin aiheena Trumpista kertova kirja – katso Anderssonin ja Railon keskustelu suorana

?

Tämän Trump-kirjan kirjoittaja itse on kait sanonut että hänellä ei ole tietoa kuinka paljon kirjassa kerrotuista tarinoista on totta ja kuinka paljon valhetta koska osa on ristiriidassa keskenään, ja hän on melko varma että osa hänen lähteistään valehteli. Joitain juttuja hän oli ilmeisesti tarkistanut muista lähteistä, läheskään kaikkia ei. Eli keskustellaanko tässä nyt sitten siitä kuinka vastuullista tämän tyyppisen teoksen kirjoittaminen - tai julkaiseminen - on? Tai siitä missä kategoriassa se pitäisi julkaista koska kuulostaa vähän jonkun seiska lehden tyyppiseltä tarinoinnilta, tosin huhuista puhuminen lienee sinänsä täysin sopivaa tietokirjankin aiheeksi kunhan tehdään selväksi milloin kyseessä on huhu, milloin tarkistettu ja varmaksi todettu tieto, isompi kysymys ehkä sitten millä nimellä myydään, huhuista puhuminen kait menisi enemmän johonkin kulttuurin tai kulttuurihistorian kuin politiikan puolelle.

Kirjoita vastaus viestiin Nimi tai nimimerkki

Otsikko

Viesti

TS:n Verkkokeskustelun säännöt Peruuta Viesti lähetetty!



Keskusteluja julkaistaan arkisin kello 9–23 ja viikonloppuisin kello 8–22. Virhe viestin lähetyksessä. TS:n verkkokeskustelun säännöt Turun Sanomien verkkokeskusteluun tulevat viestit tarkastetaan ennakolta. Siksi viestit julkaistaan viiveellä. Keskusteluja julkaistaan arkisin kello 9–23 ja viikonloppuisin kello 8–22. Toimitus voi lyhentää ja muokata kirjoituksia. Kirjoittaja on juridisessa vastuussa viestinsä sisällöstä. Rasistisia, herjaavia tai ihmisten yksityisyyttä loukkaavia viestejä ei julkaista. Muista hyvät tavat, älä huuda!/HUUDA tai kiroile. Emme julkaise linkkejä tai mainoksia. Kirjoita napakasti. Emme julkaise yli 1 800 merkin viestejä. Pysy keskusteluketjun aihepiirissä. Älä yritä muuttaa aihetta. Toimitus voi harkintansa mukaan sulkea keskusteluketjun.