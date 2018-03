TS Kirja -klubin aiheena Donald Trumpista kertova uutuuskirja – katso Li Anderssonin ja Erkka Railon keskustelu suorana kello 19

Jaakko Mikkola

Alkuvuoden ehkäpä puhutuin kirja on ollut yhdysvaltalaisen toimittajan Michael Wolffin paljastusteos Fire and Fury, joka koostuu muun muassa Donald Trumpin hallinnon sisäpiiriläisten haastatteluista.

Tammi julkaisee teoksen suomeksi maaliskuun lopussa nimellä Tulta ja tuhoa. Suomennoksesta keskustelevat tämän illan TS Kirja -klubilla poliitikko Li Andersson ja politiikan tutkija Erkka Railo.

Osuus näytetään suorana Turun Sanomien verkkosivustolla alkaen kello 19. Vieraita haastattelevat Turun Sanomien kulttuurin ja lukemiston päällikkö Tuomo Karhu sekä TS Kirja -verkkopalvelun tuottaja Jaakko Mikkola.

Trump-kirjan lisäksi illan tilaisuudessa puhutaan laajemmin kirjallisista valheista ja huijauksista sekä tietokirjallisuuden ja journalismin vastuusta. Suorana näytettävän ensimmäisen keskustelun jälkeen klubin vieraana on kirjallisuushistorian plagiaateista tietokirjan kirjoittanut Helsingin yliopiston tutkija Sanna Nyqvist.

Joel Maisalmi Li Andersson.

Li Andersson on vasemmistoliiton puheenjohtaja, kansanedustaja ja turkulainen kaupunginvaltuutettu. Hän on yksi Äärioikeisto Suomessa -tietokirjan (Into 2012) kirjoittajista ja tehnyt yhdessä Susanna Kosken kanssa Punavihreä, sinivalkoinen -keskustelukirjeteoksen.

Mikael Rydenfelt Erkka Railo.

Erkka Railo on turkulainen politiikan tutkija. Hän on koulutukseltaan valtiotieteiden tohtori ja tutkinut muun muassa politiikan ja median suhdetta sekä suomalaista populismia. Railo siirtyi tammikuussa johtavaksi politiikan tutkijaksi MustRead-verkkomediaan.