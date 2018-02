TS Kirja -klubin teemana seksuaalisuus uudessa kirjallisuudessa – katso suorana Essi Tammimaan haastattelu

Jaakko Mikkola

Helmikuun TS Kirja -klubi järjestetään tänään tiistaina 13.2. kello 19 alkaen Bar Kukassa, osoitteessa Linnankatu 17. Klubilla kysytään, kuinka monipuolisesti erilaiset seksuaalisuuden ilmiöt näkyvät uudessa suomalaisessa kirjallisuudessa, ja onko seksistä uskottavasti kirjoittaminen niin vaikeaa kuin toisinaan väitetään?

Aiheesta sekä uusista teoksistaan keskustelevat kirjailijat Essi Tammimaa ja Sinikka Vuola.

Illan ensimmäinen osuus, kello 19 alkava Essi Tammimaan haastattelu, näytetään suorana Turun Sanomien verkkosivustolla.

TS Kirja -klubeja juontavat Turun Sanomien kulttuurin ja lukemiston päällikkö Tuomo Karhu sekä TS Kirjan tuottaja Jaakko Mikkola. Helmikuun klubin erikoisvieraana esiintyy turkulainen runoilija Kalle Talonen.

Essi Tammimaa (s. 1981) on helsinkiläinen kirjailija, vapaa toimittaja ja kustannustoimittaja. Häneltä on ilmestynyt kaksi romaania ja kaksi nuorten romaania. Huhtikuussa Tammimaalta julkaistaan kolmas aikuisten romaani Isän kädestä (Otava), joka kysyy, mikä on sallittua ja missä menevät rajat kahden aikuisen välillä.

Compic/Tuukka Ylönen Sinikka Vuola.

Sinikka Vuola (s. 1972) on helsinkiläinen kirjailija. Hän on julkaissut kaikkiaan kolme runokokoelmaa ja yhden romaanin sekä ollut mukana Ihmiskokeita-kollektiiviromaanin tekemisessä. Vuola on toimittanut runoantologian Olet täyttänyt ruumiini tulella (WSOY), joka on läpileikkaus 2000-luvun suomenkieliseen eroottiseen runouteen.