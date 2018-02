Vuosi 1968 muutti kulttuuria

Kari Salminen

Ruotsalaisen sarjakuvataiteilijan Joakim Pirisen eräässä sarjakuvassa oli risupartahippi, joka kuvan taka-alalla ihmettelee: ”68, mitä tapahtui?”

Niinpä. Mitä tapahtui, todella. Ruotsalaisprofessori Kjell Östberg julkaisi vuonna 2013 kirjan 1968 – när allting var i rörelse. Kaikki oli sinä vuonna liikkeessä ja myllerryksessä. Liberaalia vaihetta seurasi punainen vaihe, josta sitten siirryttiin kyyniseen ja hedonistiseen vaiheeseen 70-luvulla.

Konservatiivien mielestä vuonna 1968 kaikki alkoi mennä pieleen. Loputon nousukausi ei ollutkaan loputon, ja radikaalit hyppivät pöydille. Vasemmistolaisessa kirjanpidossa silloin syntyi moderni aika, radikalismin ja edistyksen kausi, joka vapautti ihmiset taantumuksen, harmauden ja uurastuksen ajasta.

Tosin yhtä monet edistykselliset ovat katsoneet, että juuri vuonna 1968 toivo ja vapaus menetettiin, paratiisin mahdollisuus kadotettiin. Sotilaallis-teollinen kompleksi jyräsi, ja liberaalitalouden ja oikeistopolitiikan allianssi alkoivat alustaa tätä meidän aikaamme.

Derek Cattani/REX Yhdysvaltalaisjuoksijat Tommie Smith ja John Carlos nostivat nyrkkinsä black power -tervehdykseen Méxicon olympialaisten 200 metrin palkintojenjakoseremoniassa lokakuussa 1968. Elellään he osoittivat tukensa maansa kansalaisoikeustaistelulle.

Niin tai näin, vuosi 1968 on maailmalla nyt esillä suurella nostalgiaherkkyydellä ja yhteiskunnallisten analyysien voimalla. Vuosiluvusta on tullut myytti.

Myytti ei tarkoita epätotuutta, valehistoriaa. Se on koettua ja vahvistettua, tiettyihin aikoihin ja tapahtumiin liittyvää kollektiivista todellisuutta. Jotain todella tapahtui vuonna 1968.

Kymmenen vuotta sitten julkaistu kirja The Global Revolution of 1968 on vaikuttava katsaus erilaisiin puheisiin, manifesteihin, artikkeleihin ja muihin kirjallisiin lähteisiin. Ranskassa on kirjallisuuden lisäksi julkaistu Le Cinema de Mai 68 -koosteita, joissa vasemmistorintama, opiskelijaradikaalit, filosofit ja tukensa tarjonneet työläiset ovat vehkeilemässä yleislakkoa, järkyttämässä porvarisvaltaa ja haaveilemassa vallankumouksesta visuaalisissa dokumenteissa, jotka huokuvat mentaalihistoriaa.

Kansainväliset julkaisut kirjoista lehtien erikoisnumeroihin muistelevat vuotta 1968, joka ”muovasi sukupolven”, kuten Time-lehden tuore erikoisnumero asian ilmaisee.

Näin kategorisesti ajan elänyt sukupolvi mediavallassa ollessaan sen näkee. Viis siitä, että kapinoitsijoita ja kumouksellisen tulevaisuuden haaveilijoita oli lopulta hyvin pieni määrä. He vain sattuivat olemaan äänekkäitä. Heistä tuli median, taiteiden ja kulttuurisen tietoisuuden valtiaita. He olivat todellakin avantgardea, etujoukkoa, vaikka jälkijoukot hajaantuivat tai niitä ei ollut ensinkään.

ullstein bild Kitaristi Jimi Hendrix uppoutui psykedeelisiin syvyyksiin Electric Ladyland -tuplalevyllään vuona 1968.

Popkulttuurilla on omat, kiivaasti vaalitut muistot. Rockmusiikki muuttui omaksi taiteenlajikseen ja kapinoi ihan kaikkea vastaan ennen asettumistaan areenoiden viihteeksi. Alan lehdistö on taas vuoden 1968 pauloissa.

The Beatles oli jo tuhon oma, mutta se julkaisi levyn The Beatles, joka tunnetaan valkoisena tuplana. Kappale Helter Skelter jäi historiaan, koska seitsemän ihmistä murhannut Mansonin klaani kirjoitti seuraavana vuonna biisin nimen murhapaikan seinään – verellä.

Jimi Hendrix uppoutui psykedeelisiin syvyyksiin tuplallaan Electric Ladyland, Van Morrison julkaisi historiallisen Astral Weeksin, The Band uudisti juurimusiikin mestariteoksellaan Music from the Big Pink, Frank Zappa ironisoi levyllään We're Only In It For The Money, ja Pink Floyd katosi ulos ja sisälle avaruuksiin levyllä A Saucerful of Secrets.

Elokuvissakin oltiin kumouksellisia. Stanley Kubrickin 2001 – avaruusseikkailu näytti kosmisen vision ihmiskunnan ja ihmisen tulevaisuudesta. George A. Romero vapautti yhä keskuudessamme riehuvat zombit, nuo rumat elävät kuolleet, elokuvallaan Night of the Living Dead, joka oli julma kuvaus kahtia jakautuneesta Amerikasta ja sen levottomuuksien aikakaudesta. Apinoiden planeetta esitti ihmiskunnalle vakavan varoituksen ydinsodan seurauksista.

Filosofia taisteli nuorten mukana. Ranskassa vanhat jäärät, kuten Jean-Paul Sartre, ja uudemmat vasemmistoälyköt, kuten Lous Althusser, olivat opiskelijoiden tukena fasismiksi kutsutun porvarillisen järjestyksen kaadossa. Filosofi Alain Badiou oli avoimesti maolainen, ja sellaisen kauden kävi läpi myös uuden aallon elokuvamestari Jean-Luc Godard.

Eri puolilla itäblokkia nuoret elokuvantekijät loivat omia uusia aaltojaan. Yhdysvalloissa yliopistoilla kapinoitiin Vietnamin sotaa vastaan. Kansalaisoikeusliike ja vähemmistöjen edunvalvojat Mustista panttereista homoaktivisteihin ja feministeihin vastustivat vanhaa valtaa.

Vietnamissa kommunistijoukot käynnistivät tammikuun lopussa suuren Tet-hyökkäyksen Etelä-Vietnamin asutuskeskuksiin. Maaliskuussa koettiin My Lain -verilöyly, jossa amerikkalaisjoukot tappoivat suuren määrän vietnamilaisia siviilejä. Protestiliike kasvoi. Kansalaisoikeustaistelija Martin Luther King murhattiin, samoin demokraattisenaattori Robert F. Kennedy.

Amerikkalaiset tarkkailijat ovatkin kuvanneet vuotta 1968 vallankumoukselliseksi vuodeksi, käännekohdaksi, traumavuodeksi. Heidän muistonsa ovat meidänkin muistojamme tiedotusvälineiden voimalla.

Yhdysvaltain sotilaat teloittivat maaliskuussa 1968 satoja siviilejä Vietnamin My Laissa. Joukkomurha nostatti valtavaa suuttumusta ympäri maailmaa ja käänsi yleisen mielipiteen sotaa vastaan myös Yhdysvalloissa. Kuvan siviilit tapettiin vain hetkeä kuvan ottamisen jälkeen.

Vietnam oli vedenjakaja myös Suomessa. Vasemmistolainen opiskelija- ja laululiike tarttui siihen. Vanhan valtaus oli väkevän symbolinen tapahtuma.

”Hulluna vuonna” opiskelijat radikalisoituivat Ranskan mallin mukaan ja Vietnamin vastaisuuden sekä yleisen pasifismin hengessä. Ernesto ”Che” Guevarasta tuli ikoni amerikkalaisuutta ja kapitalismia vastaan. Levoton maailma tuli television kautta kotiin ja Suomeen. Ylikansallinen ja etäinen muuttuivat kansalliseksi ja läheiseksi.

Nykyajankin poliittisen vasemmistoaktivismin juuret ovat vuodessa 1968. Ääripäät olivat silloin yhtä. Björn Wahlroos ja Erkki Tuomioja marssivat samoissa joukoissa.

Jottei populaari todellisuus unohtuisi: Suomessa musiikkilistojen kärjessä olivat Dannyn Rebecca, Anita Hirvosen Sormet pois ja Tapani Kansan Käymme yhdessä ain. Olisi niin kiva sanoa, että musiikki heijasteli levottomuuden aikaa, mutta pikemminkin se peitti sitä, tai massoja eivät aktivismi ja vasemmistomekastus pahemmin töyssäyttäneet.

Muutosta vaatineet kansanjoukot täyttivät kadut ympäri maailmaa vuonna 1968, muun muassa Tshekkoslovakian Prahassa. Varsovan liiton sotilasjoukot lopettivat Prahan keväänä tunnetun kansannousun väkivaltaisesti samana syksynä.

Mutta kaikki ei ole mentaalista ja myyttistä. Maailmalla tapahtui myös oikeasti, ja media kertoi siitä.

Biafran nälänhätä nousi otsikoihin. Prahan kevät päättyi elokuussa, kun 200 000 Varsovan liiton sotilasta marssi 5 000 panssarin tuella Tshekkoslovakiaa miehittämään.

Lokakuussa opiskelijamielenosoitus Méxicossa päättyi verilöylyyn. Vain runsasta viikkoa myöhemmin urheileva kansa kerääntyi kaupunkiin olympialaisiin. Ne muistetaan 200 metrin juoksun palkintojenjaosta, jonka aikana kaksi mustaa urheilijaa, Tommie Smith ja John Carlos, nostivat nyrkkinsä ylös black power -symbolina.

Valokuvista tulee helposti aikakausien ikonisia kuvajaisia. Apollo 8:n lennolla otetut kuvat maapallosta avaruudesta käsin ovat sellaisia. Olivatko ne globalisaatiotietoisuuden alku?

Vietkong-epäillyn teloitus helmikuun alussa on Vietnamin sodan symboleja. Ranskalaiskuvassa nuori nainen vastustaa mellakkapoliisia toukokuisella Boulevard Saint Germainilla. Kuva nälkään kuolevasta lapsesta jalkakäytävällä Biafrassa tiivistää kolmannen maailman kohtalot.