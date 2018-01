Katso Jörn Donnerin haastattelu suorana kello 18 alkaen – TS Kirja -klubin teemana vuosi 1918

Jaakko Mikkola

Tammikuun lopussa tulee kuluneeksi tasan 100 vuotta Suomen sisällissodan alkamisesta. Uusi kirjallisuus ja taide tuovat edelleen uusia näkökulmia sodan syihin, itse taisteluihin ja sisällissodan traagisiin seurauksiin.

TS Kirja -klubilla Bar Kukassa tänä iltana aiheesta keskustelevat kirjailijat Jörn Donner ja Mike Pohjola sekä ohjaaja-käsikirjoittaja Anni Mikkelsson.

Illan avaava Jörn Donnerin haastattelu näytetään suorana Turun Sanomien verkkosivustolla alkaen kello 18. Donner on kirjoittanut sisällissodan loppuvaiheista helmikuussa ilmestyvässä romaanissaan Vesi on verta sakeampaa.

TS Kirja -klubin juontavat Turun Sanomien kulttuurin ja lukemiston päällikkö Tuomo Karhu sekä TS Kirja -verkkopalvelun tuottaja Jaakko Mikkola.

Tuukka Ylönen Jörn Donner saapuu puhumaan uudesta romaanistaan Vesi on verta sakeampaa.

Jörn Donner (s. 1933) on kirjailija, elokuvaohjaaja ja poliitikko. Hänen helmikuussa ilmestyvä romaaninsa Vesi on verta sakeampaa vie vuoden 1918 tapahtumiin pienessä kylässä Suomen ja Venäjän rajalla. Donnerin viimeisin elokuva on syyskuussa 2017 ensi-iltansa saanut Perkele II – kuvia Suomesta.

Tatu Lertola Anni Mikkelsson on käsikirjoittanut ja ohjannut Tehdas Teatteriin näytelmän Turun vuoden 1918 tapahtumista.

Anni Mikkelsson (s. 1987) on käsikirjoittaja, ohjaaja ja Ylioppilasteatterin taiteellinen vastaava. Hän on ohjannut ja käsikirjoittanut turkulaisen Tehdas Teatterin näytelmän Värit ovat vapauden – Punavalkoinen Turku. Näytelmä on kuvaus vuosien 1917 ja 1918 tapahtumista sekä itse sodasta eri poliittisissa leireissä.

Mauri Ratilainen Mike Pohjola on kirjoittanut sisällissodasta romaanin Sinä vuonna 1918.

Mike Pohjola (s. 1978) on Helsingissä asuva turkulainen kirjailija, käsikirjoittaja ja pelisuunnittelija. Hänen tammikuussa ilmestyvä romaaninsa Sinä vuonna 1918 kertoo sisällissodasta. Pohjola on kirjoittanut myös roolipelejä ja näytelmiä. Hänen edellinen romaaninsa oli Turun palosta kertova 1827.