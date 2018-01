Runoilija Markku Into on kuollut

Runoilija ja turkulaisen 1960-luvun underground-liikkeen johtohahmo Markku Into on kuollut. 20. lokakuuta 1945 Helsingissä syntynyt Into kirjoitti runokokoelmia, proosaa ja näytelmiä.

Innon ensimmäinen runokokoelma Tuonela Rock ilmestyi vuonna 1971. Hänen runojaan ilmestyi viimeksi vuonna 2015 teoksessa Tämä yö sisälläni on lapsuuden varjo.

Hän käänsi yhdysvaltalaisia beat-sukupolven kirjailijoita, kuten Allen Ginsbergin, Lawrence Ferlinghettin ja Gregory Corson tuotantoa.

Into oli mukana underground-yhtyeessä Suomen Talvisota 1939–1940, jossa vaikuttivat muun muassa Rauli ”Badding” Somerjoki, avantgarde-muusikko M. A. Numminen sekä runoilija, kirjailija ja kääntäjä Jarkko Laine.

Markku Into sai Eino Leino -palkinnon vuonna 2001.