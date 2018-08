Laura Birn tekee ison roolin Netflix-sarjassa – The Innocents maailmanlaajuiseen levitykseen ensi viikolla

Kalle Kinnunen, STT

Netflixin elokuun kärkiuutuuksia on fantasiasarja The Innocents. Se on brittiläinen tuotanto, jonka nimekkäin näyttelijä on Guy Pearce. Pääosia, karkumatkalle lähteviä teinirakastavaisia, esittävät Sorcha Groundsell ja Percelle Ascott.

Suomessa sarjasta tekee erityisen mielenkiintoisen se, että keskeisessä osassa nähdään Laura Birn. Hän esittää 16-vuotiaan päähenkilön Junen äitiä Elenaa.

– Sarja oli todella koukuttavasti kirjoitettu, Birn kuvailee.

– Lukiessa oli pakko tietää, miten tarina jatkuu.

Birn sai roolin viime kesänä. Sarjan tekeminen Englannissa oli hänen uransa toistaiseksi pisin yksittäinen kuvausjakso. Se kesti syyskuusta helmikuuhun.

– Guy Pearcen kanssa meillä oli paljon yhteisiä kohtauksia. Vietimme kuukauden pienellä norjalaisella saarella ja tutustuimme hyvin.

Birn on tehnyt useita rooleja ulkomailla, esimerkiksi elokuvat Tanssi haudoilla sekä The Ones Below. Netflix-sarjassa sekä oman roolin että tuotannon koko ylitti aiemmat.

– Meille näyttelijöille oli omat asuntovaunut, askeettiset mutta kuitenkin, ja meillä oli huolenpitäjät jotka tulivat kertomaan viisi minuuttia aiemmin, että kohta sinua tarvitaan, Birn kuvailee käytäntöjä. Kirjaimellisesti maailmanlaajuinen näkyvyys Netflixin ison rahan sarjassa on merkittävä saavutus, jota voi verrata rooliin Hollywood-elokuvassa.

– Kyllä tuollainen aina tuo lisää työtarjouksia, mutta kyse on nyt kuitenkin siitä, tuleeko sarjasta suosittu. Sehän voi myös kadota. Enkä ole sarjan keulakuva, Birn toppuuttelee.

The Innocents on fantasiasarja, jossa tyttö saa tietää olevansa muodonmuuttaja. Vaikeissa tilanteissa hän ottaa toisen ihmisen hahmon.

Mainos (Teksti jatkuu alla)

– Se on kyky tai kirous. Elena on aikoinaan jättänyt perheensä, ja June saa tietää että äidilläkin on sama muodonmuutosgeeni.

Netflixin omiin sarjoihin verrattaessa The Innocentsin on arvioitu vetoavan samantyyppiseen yleisöön kuin menestys Stranger Things. The Innocents on kuitenkin fantasia-aiheesta ja teinipäähenkilöistä huolimatta henkilö- ja ihmissuhdevetoinen tarina.

– Roolihahmossani oli kiinnostavaa hänen itsekkyytensä. Hän on asettanut omat halunsa lasten eteen. Yleensähän äitiys tiivistetään ehdottomaksi rakkaudeksi omia lapsia kohtaan, Birn kuvailee.

– Mutta eihän vanhemmuus tee pyhäksi. Ei se poista omia haluja ja obsessioita.

The Innocents on tarkoitettu useita kausia kestäväksi, mutta päätös toisesta kaudesta tehdään ilmeisesti vasta ensimmäisen vastaanoton perusteella.

Birn ei pääse The Innocentsin ensi-iltajuhliin Lontooseen, sillä hänellä on taas kuvaukset kesken Helsingissä. Tekeillä on Anna Paavilaisen ohjaama lyhytelokuva Kaksi ruumista rannalla. Sen ovat kirjoittaneet Paavilainen ja Birn.

– Se on minulle rakas projekti ja iso tuotanto suomalaiseksi lyhytelokuvaksi. Tarina kertoo naisesta, joka herää rannalta pressuun käärittynä, kuten esimerkiksi nordic noir -genressä on totuttu näkemään, ja lähtee selvittämään, kuka on vastuussa.

Birnin mukaan elokuva käsittelee huumorin ja kärjistysten keinoin muun muassa naisten rooleja elokuvissa, miehisen katseen kliseitä ja sitä, mitä tapahtuu kun naiset vievät keskustelunsa tiloihin, joissa niitä ei ole totuttu näkemään.

– Elokuva on tarina siitä, miten otetaan röyhkeästi omaa tilaa, Birn sanoo.

– Sekä havainto, kuinka paljon kaikki muuttuu, kun näkökulma onkin naisen.