Oscarit jaetaan ensi yönä – parhaan elokuvan palkinnosta tiukka kisa

Elokuvateollisuuden suurimmat palkinnot Oscarit jaetaan ensi yönä Suomen aikaa Los Angelesin Dolby Theaterissa. 90. kertaa järjestettävän gaalan juontaa talk show -juontaja ja koomikko Jimmy Kimmel, ja paikalle odotetaan noin 3 400:aa vierasta.

Parhaan elokuvan palkinnon saajaksi ei ole tällä kertaa selkeää ennakkosuosikkia. Veikkauksissa kärkisijoille on arveltu muun muassa mustaa komediaa Three Billboards Outside Ebbing, Missouri, fantasiaromanssia The Shape of Water, sotaepookki Dunkirkia ja satiirista kauhuelokuvaa Get Out.

– En muista, että minään vuonna olisi ollut näin paljon epävarmuutta. Arvaan, että The Shape of Water voittaa, mutta se on vain arvaus, sanoo viihdelehti Varietyn elokuvatoimituksen esimies Tim Gray uutistoimisto AFP:lle.

Eniten ehdokkuuksia on kerännyt The Shape of Water, joka kisaa 13 kategoriassa. Dunkirkilla ehdokkuuksia on 8 ja Three Billboards Outside Ebbing, Missourilla 7.

Viimevuotisen Oscar-gaalan jälkeen elokuvamaailman näkyvin ilmiö on ollut seksuaalisen ahdistelun vastainen #MeToo-kampanja. Sen odotetaan näkyvän isosti myös Oscar-gaalassa.

Varmasti se näkyy siinä, että tänä vuonna parhaan naisnäyttelijän palkinnon jakavat aiempien vuosien voittajat Jennifer Lawrence ja Jodie Foster. Perinteisesti tehtävä on kuulunut edellisen vuoden parhaana palkitulle miesnäyttelijälle, mutta Manchester by the Sea -elokuvasta palkittu Casey Affleck vetäytyi kunniasta sen jälkeen, kun häntä oli syytetty seksuaalisesta ahdistelusta. Affleck on kiistänyt syytökset.

Palkintopuolella parhaan ohjaajan pystistä kisaa nainen vasta viidettä kertaa Oscarien historian aikana, kun ehdolla on Greta Gerwig elokuvasta Lady Bird.

Palkintojenjakoseremonioiden toivotaan sujuvan paremmin kuin viime vuonna, jolloin parhaan elokuvan palkinto jaettiin virheellisesti La La Landille, vaikka palkinnon voitti Moonlight.