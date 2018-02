Elokuva-ala ehkäisee seksuaalista häirintää uudella ohjeistuksella

Jussi Lankinen, Janne Linnovaara

Elokuva- ja tv-ala lanseerasi keskiviikkona ohjeistuksen seksuaalisen häirinnän ehkäisyyn. Ohjeistus antaa toimintaohjeet sekä seksuaalista häirintää kohtaaville että työnantajille ja esimiesasemassa oleville.

Ohje neuvoo muun muassa, että seksuaalista häirintää kohtaavan tulee kirjata ylös aika ja paikka, jolloin häirintää on tapahtunut sekä se, keitä on ollut läsnä tilanteessa.

Esimiehen puolestaan pitää selvittää tapahtumien kulku puolueettomasti heti, kun hän saa ilmoituksen seksuaalisesta häirinnästä. Esimiehen pitää myös ryhtyä toimiin ja seurata niiden vaikutuksia.

Työnantajan tulee myös selvästi ilmaista, että työpaikalla ei hyväksytä seksuaalista häirintää. Jos tuotanto sisältää vaikkapa alastonkohtauksia tai improvisointia, tilanteet pitää käydä läpi etukäteen ja kysyä osallisten suostumus. Työnantajan vastuulla on myös esimiesten kouluttaminen seksuaalisen häirinnän havaitsemiseen, selvittämiseen ja poistamiseen.

– Ohjeistus on tärkeintä, mitä alallamme on tapahtunut pitkiin aikoihin. Näemme tulevaisuudessa, onko pelkkä ohjeistus riittävä. Toivon, että tuotannot ottavat siitä vaarin, kommentoi STT:lle näyttelijä ja näyttelijäntyön professori Elina Knihtilä, joka on myös Women in Film & Television Finland -yhdistyksen puheenjohtaja.

Ohjeistuksen on allekirjoittanut toistakymmentä elokuva- ja tv-alan järjestöä. Ohjeistus ei kuitenkaan ole sitova, vaan sen käyttöönotto jää alan toimijoiden vastuulle.

– Meistä järjestöistä yksikään ei ole mikään viranomainen, joka voisi sanktioita kenellekään määrätä. Emme voi väkisin sitouttaa tahoja ohjeisiin. Suosittelemme, että yritykset tekisivät asiasta omat, sisäiset toimintaohjeensa, sanoo Elokuvatuottajien toiminnanjohtaja Sari Väänänen.

Tuottajien järjestö, Suomen elokuvasäätiö ja Aalto-yliopisto järjestävät elokuva- ja tv-alalle tänä keväänä myös koulutustilaisuuden, jossa häirinnän ehkäisyä ja siihen puuttumista käsitellään.

Knihtilän mielestä ohjeistus ja koulutukset ovat hyvä alku, mutta enemmänkin voisi tehdä.

– Rakenteet, jotka ovat mahdollistaneet häiriökäyttäytymisen ja sen suojaamisen, pitää avata. Pitää tuoda läpinäkyvyyttä muun muassa päätöksentekoprosesseihin.

Lisäksi tekijöiden pitäisi pohtia myös sitä, minkälaista arvomaailmaa ja todellisuutta tarinoissaan esittävät, eli vahvistetaanko stereotypioita vai tuetaanko niitä.

Knihtilän mukaan vastuu tästä on lopulta portinvartijoilla, jotka päättävät tuotantojen rahoituksessa. Näitä ovat muun muassa Elokuvasäätiö, Audiovisuaalisen kulttuurin edistämiskeskus Avek ja tv-kanavat.

– Toivotan heille viisautta päätöksissään.