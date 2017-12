Wonder Wheel ei nouse lähellekään ohjaajansa parhaimpia töitä

3 poimintaa

Tuottelias Woody Allen

1 Joulukuun alussa 82 vuotta täyttänyt Woody Allen tunnetaan erityisen tuotteliaana elokuvantekijänä, jonka ura on jatkunut pidemmittä tauoitta 1960-luvun loppupuolelta näihin päiviin. Allenin ohjaustahti on koko 2000-luvun pysynyt elokuva per vuosi -tasolla.

2 Allenin arvostetuin elokuva on ehkäpä edelleen 1977 ilmestynyt romanttinen komedia ja sukupolvensa tuntojen tallentaja Annie Hall, joka voitti seuraavana vuonna Oscar-palkinnot parhaana elokuvana, käsikirjoituksestaan, ohjauksestaan ja naispääosastaan.

3 Sittemmin on silloin tällöin jaariteltu siitä, olisiko vuoden 1978 Oscar-jakajien pitänyt tajuta paremmin erään toisen elokuvan myöhempää kulttuurista vaikuttavuutta – ja hoksata palkita George Lucasin Tähtien sota vuoden 1977 parhaana elokuvana Allenin komedian sijaan.