Rakkaus on lumivalkoinen

Elokuvat

Kosketuksissa.

Ohjaaja Ildikó Enyedi.

Kinopalatsi. K16, 1 h 56 min.

****

Unkarilaista elokuvaa ole viime vuosina juurikaan nähty festivaalien ulkopuolella. Nyt olisi sitä herkkua luvassa.

Kosketuksissa on elokuva unista, todellisuudesta ja jostain niiden välistä.

Teurastamon pomo Endre ja laaduntarkkailija Mária ovat sulkeutuneita ihmisiä. He näkevät samoja unia. Arvoitus muuttaa todellisuudenkin vieraaksi.

Berliinissä Kultaisen karhun voittanut ja Rakkautta & Anarkiaa -festivaalillakin nähty Kosketuksissa on kuin satumainen uni ja samalla painajainen.

Mies ja nainen ovat yöaikaan uros- ja naaraspeuroja lumisessa metsässä. Todellisuus ja unet limittyvät, mutta ihmisen kaipuu toisen luo ei oikein tahdo toteutua tässä maailmassa.

Hellyydellä ja huumorilla kerrottu tarina on kaunis ja makaaberi. Se mikä on helppoa kauniissa metsässä yön kuviteltuna tarinana on hankalaa ihmisille, jotka sulkeutuvat mieluummin itseensä kuin avautuvat toisilleen.

Vammasta kärsivä ja maailmaa etäältä tarkkaileva mies ja asperger-tyyppinen nainen elävät sekä ruumiilla että sielulla tapahtumissa, mutta katsojan on vaikea päätellä, kumpi todellisuus on se todellisempi.

Arkinen maailma on lähes absurdin kuumeinen paikka. Elokuva sekoittaa kauneuden hulluun huumoriin ja raakuuteen.

Se muistuttaa meille lihansyöjille, minkä me mielellämme kätkemme jonnekin syrjään, pois mieltä vaivaamasta.

Peuraunien eleganssi kohtaa kappaleiksi hakattujen nautojen ruumiit, mutta sittenkään ei voi sanoa, missä todellisuus sijaitsee tässä luonnon kauneutta, mielikuvituksen vapautta ja urbaanin maailman surrrealistisen karua spektaakkelia sekoittavassa sadussa.

Unkarilaiselokuvassa näkyjen lumoa ja elämän ankaruutta. Se ei päästä katsojaa helpolla.

Kari Salminen