Pori Jazzin toimitusjohtajaksi on valittu Miika Ranne

Suunnittelupäällikkö Miika Ranne, 41, on valittu Pori Jazzin toimitusjohtajaksi. Hän haluaa vaalia festivaalin sivistystehtävää ja kehittää Pori Jazzia henkilöstöä, yhteistyökumppaneita ja yleisöä kuunnellen, kerrotaan tiedotteessa.

Ranne aloittaa työssään 1. lokakuuta. Hänellä on media-alalta 15 vuoden kokemus. Uuteen tehtävään Ranne siirtyy Ylen Luovien sisältöjen suunnittelupäällikön paikalta. Tätä ennen Ranne työskenteli Yle Asian vastaavana tuottajana. Projektijohtamisesta hän on saanut kokemusta esimerkiksi Juhannusjuna-ohjelman tuottajana.

– Valintaamme vaikutti Ranteen osaaminen suurten ohjelmatuotantojen parissa ja toisaalta hänen verkostoitumiskykynsä ja näyttönsä avoimen tiimijohtamisen kulttuurista, kertoo Pori Jazz 66 ry:n hallituksen puheenjohtaja Hannu Jaakkola.

Ranne on syntynyt ja kasvanut Porissa. Hän aikoo asua sekä Porissa ja Tuusulassa.

– Pori Jazz on musiikkifestivaalien pioneeri, joka on onnistunut säilymään kiinnostavana jo yli 50 vuotta hukkaamatta ydintään. Mielestäni Pori Jazzilla on myös eräänlainen sivistystehtävä, jota on tärkeää vaalia, Ranne sanoo tiedotteessa.