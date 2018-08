Aretha Franklinin muistokonsertti tänään – huomisissa hautajaisissa puhuu ex-presidentti Bill Clinton

Kaksi viikkoa sitten 76-vuotiaana kuolleen "soulin kuningattaren" Aretha Franklinin muistokonsertti pidetään tänään illalla paikallista aikaa Detroitissa. Tuhannet ihailijat jättivät Franklinille jäähyväisensä kaksipäiväisissä ruumiinvalvojaisissa tiistaina ja keskiviikkona kaupungin afroamerikkalaisen historian Charles H. Wright -museossa.

Museon AFP:lle antaman arvion mukaan tiistain kävijämäärä oli 15 000 ihmistä ja keskiviikon sitäkin suurempi.

Ilmaisessa muistokonsertissa esiintyvät muun muassa "soulin keisarinnaksi" kutsuttu Gladys Knight, 1950-luvulla perustetun muun muassa souliin erikoistuneen Motown-levymerkin The Four Tops ja jazz-laulaja Dee Dee Bridgewater. Tapahtumaan osallistuu myös ääriryhmä Nation of Islamin kiistelty johtaja Louis Farrakhan.

"Surun ja ilon aika"

Perjantaina pidettävissä hautajaisissa puhujina ovat muun muassa Yhdysvaltain entinen presidentti Bill Clinton ja Franklinin aikalaisiin kuuluva 78-vuotias soul-tähti Smokey Robinson. Hautajaisissa kappaleita esittävät Stevie Wonder ja Ariana Grande.

– Se on surun aika, ilon aika ja naurun aika. Ja siellä tulee olemaan tanssimista, kertoo piispa Charles Ellis, jonka kirkossa hautajaiset pidetään.

Syöpään kuollut Franklin oli 1960-luvun uskonnollisesta gospelista sekulaariseen souliin loikan tehneitä muusikkoja, jonka musiikki on inspiroinut muun muassa edesmennyttä Whitney Houstonia sekä Beyoncea.

Franklin kahmi vuosikymmeniä kestäneen uransa aikana yhteensä 18 Grammy-palkintoa.