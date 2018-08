Antti Tuisku avautuu suhteesta, joka oli tuhota hänen uransa

Jessica Suni

Poplaulaja Antti Tuisku on elänyt parrasvaloissa siitä lähtien, kun hän ponnahti julkisuuteen Idols-kilpailussa vuonna 2003. Mediamyönteisestä asenteestaan huolimatta Tuisku on kuitenkin aina ollut tarkka yksityisyydestään. Torstaina julkaistavassa elämäkerrassa laulaja avautuu syvästi henkilökohtaisista asioista, kuten koulukiusaamisesta ja läheisriippuvuudesta.

Suurin paljastus liittyy vaikeaan seurustelusuhteeseen, johon sisältyi manipulaatiota ja pahoinpitelyä. Tuisku ei tuo esille nimeä eikä entisen kumppaninsa sukupuolta, mutta kertoo muuten avoimesti emotionaalisesta pyörremyrskystä, joka oli tuhota hänen uransa.

Kirjassa hän kuvailee, kuinka levy-yhtiöstä yhtenä iltana soitettiin.

– He sanoivat, etteivät he julkaise multa yhtään levyä ennen kuin tämä tilanne ratkeaa. He sanoivat pelkäävänsä koko ajan puhelua siitä, että jotain ikävää on sattunut. He sano mulle, että tän homman täytyy loppua, Tuisku kuvailee käännekohtaa kirjassa.

Jussi Nukari Tatuointi Tuiskun jalassa

Irti Idols-leimasta ja läheisriippuvuudesta

Elämäkerran nimeltä Antti Tapani on kirjoittanut toimittaja ja kirjailija Anton Vanha-Majamaa yhdessä toimittaja Antti Aron kanssa. Kirja perustuu Tuiskun, tämän perheen, ystävien ja kollegoiden kanssa tehtyihin haastatteluihin. Kirjassa pikkutyttöjen rakastamasta pirteästä popparista piirtyy vähän vivahteikkaampi kuva, jossa on tummempi pohjasävy.

Elämäkerrassa käsitellään muun muassa Tuiskun kamppailua Idols-tuoteleimaa vastaan sekä tarvetta todistaa, ettei ole pelkkä tähdenlento.

19-vuotiaalle rovaniemeläiselle Siwan kassalle kolmas sija Suomen ensimmäisessä Idols-kilpailussa oli elämää mullistava tapahtuma. Vauhdikkaan alku-uran jälkeen seurasi taantumavaihe. Vuosina 2004–2006 Tuisku teki viisi levyä, mutta keikat eivät vetäneet entiseen malliin. Samaan aikaan suhderintamalla oli vaikeuksia, ja lopulta Tuisku päätyi ystävien patistamana terapiaan, jossa hän havahtui omaan läheisriippuvuuteensa.

Kyvyt kiusaamisen kohteena

Kirjassa puidaan myös tähden lapsuuden ja nuoruuden kokemuksia, ja miten ne ovat muokanneet häntä ihmisenä ja artistina.

Ala-asteella Tuisku joutui koulukiusatuksi. Kiusaaminen yltyi niin pahaksi, että Tuisku harkitsi luokan ja jopa koulun vaihtoa. Ironista kyllä, ne ominaisuudet, joiden hän epäilee olleen kiusaamisen takana, ovat myös hänen menestyksensä taustalla.

– Mulle oli tärkeää olla kaikkien kaveri, ja ehkä olin vähän päällepäsmäri. Mut haluttiin hiljentää ja pienentää. Tykkäsin laulaa ja tanssia, ja muut piti sitä outona, hän kertoo kirjassa.

Viime vuoden lopussa Tuisku ilmoitti jäävänsä määrittelemättömän mittaiselle tauolle. Kirja vihjaa, että jos hän lopettaisi nyt, hän lopettaisi huipulla.