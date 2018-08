Japanilaisryhmä TeamLabin digitaalisen taiteen näyttely avaa uuden Amos Rex -museon – museokävijä voi kävellä sisään installaatioihin

Hannamari Ahonen

Ei ole yhdentekevää, minkälainen avajaisnäyttely rakennetaan upouuteen taidemuseoon.

Helsingin ydinkeskustaan Mannerheimintien ja Kampin kauppakeskuksen ja linja-autoaseman väliin torstaina avattava Amos Rex -museo avaa japanilaisen monialaisen taiteilijaryhmä TeamLabin digitaalisilla installaatioilla.

– Visuaalinen kulttuuri on murroksessa. Maalaukset, veistostaide ja grafiikka jatkavat elämäänsä, mutta tulee uusia taiteen muotoja, joita ei osata edes aavistaa. Näyttelymme näyttää yhtä mahdollista tietä, museonjohtaja Kai Kartio esittelee.

TeamLabin digitaalisissa installaatiossa yleisö on teosten sisällä ja osa niitä.

Tokiolainen Team Lab on kaikkiaan 500 hengen taideryhmä, jossa on monen eri alan asiantuntijoita. Ryhmällä on kaksi omaa taidemuseota Tokiossa. Amos Rexin mediataiteen näyttelystä vastaa reilun 20 hengen ryhmä.

Hienosti sanottuna näyttely koostuu immersiivisistä projektioista eli seinille on heijastettu liikkuvia, digitaalisia maailmoja, joihin näyttelykävijä pääsee kävelemään sisään.

Teoksen teknisestä toteutuksesta on taiteilijaryhmän kanssa vastannut projektorivalmistaja Epson, joka on toimittanut näyttelyä varten 137 lasertekniikalla toimivaa 3LCD-projektoria.

– Teknologia vapauttaa taiteen fyysisestä materiaalista, syntyy maailma ilman rajoja, TeamLab-ryhmän johtaja Toshiyuki Inoko kertoo.

Amos Rexin näyttelyä TeamLab lähti Inokon mukaan suunnittelemaan museon erikoisen arkkitehtuurin perustalle. Museon näyttelytilat ovat maan alla ja ulkona museosta kertovat korkeat pehmeästi kaartuvat kumpareet.

– Museo kuplii ulos, ottaa aukion haltuunsa ja antaa sille uuden identiteetin. Pehmeästi kaartuvat muodot eivät tuki aukiota, vaan tämä toivottavasti luo uutta kaupunkikulttuuria, museon pääsuunnittelija Asmo Jaaksi arkkitehtitoimisto JKMM:stä kertoo.

Amos Rex -museon ulkopuolella olevien kumpujen ikkunoista saa kurkkia sisään. Museon pääsuunnittelija Asmo Jaaksi toivoo, että ne luovat uutta kaupunkikulttuuria.

Jaaksin mukaan museon arkkitehtuurissa kohtaavat kolme vuosisataa. Vanhan linja-autoaseman keltainen rakennus Lasipalatsin toisella puolella on 1800-luvun alussa rakennetun Turun kasarmin aikainen huoltorakennus.

Lasipalatsi taas edustaa 1930-luvun arkkitehtuuria.

– Nyt paikalle astuu uusi vuosisata, meidän aikamme.

Kattoikkunoilla on luotu tunnelma, että ollaan osa kaupunkia.

– Ulkona ohikulkijat voivat kurkistaa ikkunasta sisään ja museokävijä sisältä ulos.

Museonjohtaja Kartio uskoo, että taidemesenaatti ja Hufvudstadsbladetin omistaja Amos Andersson, jonka perustaman säätiön rahoilla museo on rakennettu, on pilvenreunalla tyytyväinen.

– Hän ei ollut liiallisella vaatimattomuudella rasitettu henkilö. Uskon, että ajatus kuningas (latinaksi Rex) Amoksesta Mannerheimintiellä olisi häntä ilahduttanut.