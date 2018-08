Soul-tähti Aretha Franklin sairaalassa

Soul-legenda Aretha Franklin on vakavasti sairas, kertoivat yhdysvaltalaismediat viikonvaihteessa. 76-vuotias Franklin on sairaalassa Detroitissa eikä halua, että hänen tilastaan tiedotetaan julkisesti.

Lähteiden mukaan Franklinin perhe ja ystävät ovat hänen tukenaan. He ovat pyytäneet ihmisiä rukoilemaan Franklin puolesta.

Useat yhdysvaltalaisartistit ovat toivottaneet soul-tähdelle pikaista paranemista.

– Rukoilen Aretha Franklinin ja hänen perheensä puolesta näinä vaikeina aikoina, räppäri Missy Elliot tviittasi.

– Meidän täytyy juhlia eläviä legendoja, kun he ovat vielä täällä nähtävissä. Monet ovat tuottaneet meille vuosikymmeniä ajatonta musiikkia.

Aretha Franklinin tunnetuimpia kappaleita ovat Respect ja I Say a Little Prayer. Hän on voittanut useita Grammy-palkintoja.