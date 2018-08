Salaperäinen tulevaisuuden suunnitelma on nyt julki. Turkulaisyhtye Awake Again on tehnyt maailmanlaajuisen levytyssopimuksen levy-yhtiö Spinefarm Recordsin kanssa. Ensimmäinen sopimukseen kuuluva single Below julkaistiin perjantaina 3. elokuuta.

Viitisen vuotta sitten perustettu vaihtoehtometallibändi kertoi Turun Sanomien haastattelussa 14. heinäkuuta, että yhtyeen "seuraava looginen askel" on albumin tekeminen. Laulaja Matti Österman paljasti silloin, että elokuun kolmantena päivänä tapahtuu jotain. Enempää ei kerrottu.

Mutta nyt uudet kuviot ovat julki.

Awake Againin potentiaali havaittiin Turussa vuonna 2015. Bändi kutsuttiin mukaan Turku Rock Academy -ohjelmaan, jonka puitteissa se on julkaissut muun muassa kaksi singleä.

– Tuhannet harrastajat haaveilevat tästä, ja on aika hienoa olla yksi harvoista, kommentoi bändin basisti Ville Loukola tuoretta levytyssopimusta tiedotteessa.

Myös Turku Rock Academyn puolella ollaan tyytyväisiä. Toiminnanjohtaja Tomi Arvas ja vastaava tuottaja Mark Bertényi bongasivat Awake Againin Turku Bandstand -kilpailusta vuonna 2015. Turku Rock Academy on bänditoiminnan kehittämismalli, jossa bändejä ohjataan vähintään kahden vuoden ajan eteenpäin musiikkiurallaan. Bändikilpailu Turku Bandstand järjestetään vuosittain, ja siihen saavat osallistua alle 29-vuotiaat.

Bertényi pitää Awake Againin kiinnittämistä Spinefarmille koko Turku Rock Academyn ja Rock Academy Finlandin toiminnan suurimpana saavutuksena. Turkulaisyhtyeen levytyssopimus on Turku Bandstadin historian ensimmäinen.