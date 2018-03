Jori Liimatainen

– Sisäinen klovni on saanut minut katselemaan arkea eri näkökulmasta. Olen huomannut arjen leikillisyyden ja sen, että elämäkin on heittäytymistä, luova seikkailu, kertoo klovniohjaaja Marjo Harju, joka on järjestänyt aikuisille suunnattuja, kaikille sopivia klovnikursseja 10 vuoden ajan.