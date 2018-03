Tulenkantaja-palkinto Magdalena Hain saturomaanille

Magdalena Hain saturomaani Kurnivamahainen kissa (Karisto) on saanut tämän vuoden Tulenkantaja-palkinnon. Kurnivamahainen kissa on tarina ahneudesta, jota mikään ei riitä tyydyttämään, ja rohkeudesta, joka voi asua kaikkein pienimmässä.

– Se on hämmästyttävä, viisas ja peloton kertomus kissasta, jolla on itseään suurempi nälkä ja tytöstä, joka on sisäistä sielunkokoaan pienempi, kuvailee palkintoraati.

Raati uskoo, että teoksella on erittäin hyvät mahdollisuudet puhutella lukijoita kaikkialla maailmassa ja että siinä on paljon sellaista, mikä herättää kansainvälisten kustantajien kiinnostuksen.

Aamulehti jakoi Tulenkantaja-palkinnon lauantaina kuudetta kertaa. Palkintosumma on 10 000 euroa. Tuomariston puheenjohtajana toimi kirjailija Salla Simukka.