Aku Louhimies näyttäytyi vasta kun Jussi-gaala alkoi - Näyttelijä Laura Birn: "Vastuuta on myös niillä, jotka huomaavat väärinkäytöksiä"

Johanna Jurkka

Jussi-gaala käynnistyi hetki sitten Helsingin Kaapelitehtaalla. Ohjaaja Aku Louhimies näyttäytyi paikalla vasta sitten kun tilaisuuden televisiointi alkoi.

Louhimiestä ei näkynyt punaisella matolla muiden gaalavieraiden kanssa.

Suomen ykkösrivin näyttelijöihin kuuluva Laura Birn kertoi ennen Jussi-gaalan palkintojenjakoa kuulleensa Aku Louhimiehen toimintatavoista näyttelijäystävältään Pamela Tolalta.

– Pamela oli luokkakaverini. Hän kertoi minulle niistä ikävistä asioita, mitä Pahan maan kuvauksissa oli tapahtunut. Hän kertoi minulle niistä silloin, kun minulle tarjottiin roolia Vuosaari-elokuvasta, Birn kertoo.

Birn lähti mukaan Louhimiehen ohjaamaan elokuvaan varoituksista huolimatta, koska elokuva-alalla työt ovat tiukassa. Myös tähdet joutuvat taistelemaan rooleista.

– Ei niitä rooleja naisnäyttelijöille nyt niin kauheasti ole. Ajattelin, että kamalia lieveilmiöitä on, mutta voin suojautua niiltä.

Näyttelijä sanoo saaneensa työskennellä Louhimiehen alaisuudessa rauhassa.

– Minulle ei ole työskentelystä hänen kanssaan samankaltaisia kokemuksia kuin muilla naisilla, mutta uskon täysin heidän tarinoitaan, Birn vahvistaa.

Birn myönsi tunteneensa olonsa ennen Jussi-gaalaa ristiriitaiseksi. Näyttelijä halusi silti lähteä mukaan gaalaan juhlimaan ystäviään.

– Viikko on ollut järkyttävän raskas, mutta nyt on saatu aikaan hieno keskustelunavaus. Naiset, jotka alkoivat puhua epäasiallisesta kohtelusta, käyttäytyivät järjettömän rohkeasti. Se on hyvin tärkeää, ihan mullistavaa. Keskustelu jatkuu ja se tässä onkin tärkeää, Birn sanoi.

Birn totesi silti uskovansa, että keskustelusta seuraa myös jotain hyvää. Yksittäistapauksesta voitaisiin näyttelijän mielestä siirtyä käsittelemään myös elokuva-alan valtarakenteisiin liittyviä ongelmia.

Birn viittaa siihen, keiden tarinoita elokuvat kertovat, miesten vai naisten, ja keiden tuottamia ja ohjaamia tuotantoja ylipäätään rahoitetaan.

– Uskon, että asiat joiden pitääkin muuttua, muuttuvat nyt, kun pitkällinen hiljaisuus on murrettu. Ihmisten, joilla on valtaa, pitää ymmärtää valta-asemansa.

Näyttelijä huomauttaa, ettei kaltoinkohdeltujen nuorten naisnäyttelijöiden ole helppoa puuttua arvostetun ohjaajan toimiin.

– Voi olla tosi vaikeaa keskeyttää iso koneisto. Vastuu väärinkäytösten keskeyttämisestä olisi myös niillä, jotka huomaavat väärinkäytöksiä.

Viikon puheenaiheet ovat herättäneet myös näyttelijä Olga Temosessa vahvoja tunteita.

– Kyllä tämä ala kaipaa pientä päivitystä toimintatapoihinsa. Olemme aika tavalla vanhojen, juuttuneiden tapojen vankeja. On muka ihan ookoo käyttäytyä taiteen nimissä todella huonosti. Siksi keskustelu on tervetullutta, Temonen tuuletti.

Temonen on sitä mieltä, että sama keskustelu olisi tervetullutta myös muille aloille.

– Esimerkiksi mallimaailmaan ja urheilun maailmaan, jossa on kyse ihmisten ulkonäöstä ja tunteista.

Temosella itsellään ei ole kokemusta epäasiallisesta kohtelusta näyttelijän työssään.

– Ei, olen siitä onnellisessa asemassa, että olen saanut työskennellä vain sellaisten ihmisten kanssa, joilla on hyvät tuntosarvet. Taiteen nimissä ei saa mennä liian pitkälle, Temonen huomauttaa.