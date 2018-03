Ensi vuoden Uuden musiikin kilpailun toteutustapa päätetään viimeistään toukokuussa

Yle päättää ensi vuoden Uuden musiikin kilpailun (UMK) toteutustavasta viimeistään toukokuussa, kertoo Ylen Luovien sisältöjen johtaja Ville Vilén.

– Ensi vuoden kilpailun mallia ei ole vielä päätetty. Teemme kuitenkin yhden selkeän valinnan epäselvyyksien välttämiseksi, sähköpostitse tavoitettu Vilén kertoo.

Suomi lähettää tänä vuonna Euroviisuihin ensimmäistä kertaa kutsuartistin, sillä laulaja Saara Aalto nimitettiin Suomen edustajaksi ilman perinteistä karsintaa. Viime vuosina Yle on etsinyt viisuedustajan UMK:n avoimen haun kautta.

Myös tämän vuoden kisaan avattiin avoin haku, johon musiikintekijät lähettivät kappaleitaan. Vilénin mukaan Yle kuunteli ja analysoi hakukappaleet ja päätyi sitten ehdottamaan yhteistyötä Aallon kanssa.

Säveltäjien ja sanoittajien etujärjestö Musiikintekijät ry kritisoi Yleä ja kertoi kokevansa muita musiikintekijöitä harhautetun, koska toteutustapa muuttui.

Aalto esittää Suomen edustuskappaleeksi valitun poplaulu Monstersin Lissabonissa toukokuussa järjestettävissä Euroviisuissa. Edustuskappaleeksi oli ehdolla kolme laulua, joista valittiin voittaja lauantaina järjestetyssä UMK18-tapahtumassa.

Suorassa lähetyksessä nähtiin myös jokaiselle kappaleelle tehty esitys, jonka takana on muun muassa Beyoncelle koreografioita luonut Brian Friedman.

Vilénin mukaan tapahtuman kustannukset ovat pysyneet viime vuosina samalla tasolla toteutustavasta riippumatta.

– Suurin kustannus on Suomen finaali, jossa tänä vuonna rakennettiin kansainvälisen tason tapahtuma yhtä iltaa varten. Tapahtumaan liittyy paljon yhteistyösopimuksia, joten budjetit eivät ole julkisia, Vilén kertoo.

Vilénin mukaan esimerkiksi ehdokaskappaleiden tekijöille ei ole Ylen taholta maksettu mitään.

– Kysymys on yhteistyöstä Saaran ja Ylen välillä, jossa laulujen tekeminen ja tuottaminen on levy-yhtiön kustannus ja siksi he saavat myös kaupallisen hyödyn.

Suomesta lähetetään Portugaliin muun muassa esityksessä tarvittavia lavasteita.

– Tänä vuonna Lissabonissa ei käytetä valoseiniä, joten esityksen elementit on vietävä itse Portugaliin. Tästä vastaa luonnollisesti Yle. Se tarkoittaa sitä, että rekalla on vietävä paikalle se osa esitystä minkä käyttää.