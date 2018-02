Reggaemies Puppa J tekee musiikkia rakkaudesta ja vastuusta

Ari Väntänen

Puppa J sanoo tekevänsä sitä rakkaudesta – musiikkia, nimittäin. Laulaminen ja esiintyminen tuntuvat tärkeiltä.

– Ne saavat minut tuntemaan itseni kokonaiseksi. Olen tottunut esiintymään, koska vanhempani toimivat teatteri-alalla ja kannustivat minua itseilmaisuun.

Reggaesta, hip hopista ja kansanmusiikista ammentava Janne Siro eli Puppa J tunnetaan sooloartistina sekä Jätkäjätkien, Laulurastaan ja Liljan Loiston jäsenenä. Nyt hän tekee uutta musiikkia liki joka rintamalla. Keväällä ilmestyy soolomateriaalia, Jätkäjätkät menee studioon, ja Laulurastaan pitkäsoitto on melkein valmis.

Eikä siinä kaikki.

– Olen tehnyt myös mixtape-muotoista kokoelmaa. Tuotan musiikin itse ja päästän ääneen nuoremman polven reggaelaulajat ja räppärit.

– Uusi musiikkini on suomenkielistä, sielukasta ja menevää. Olen pohjimmiltani melko hilpeä ja elämää pursuileva jäppinen.

Puppa J musisoi paitsi rakkaudesta, myös ottaakseen kantaa. Hän haluaa edistää yhteisöllisyyttä ja kollektiivista vastuuta.

– Suomalaisten yhteisvastuu on semmoista, että laitetaan kerran vuodessa kolikko lippaaseen. Solidaarisuus ei yllä lähipiiriä kauemmaksi. Maailma tarvitsee ihmisiä, jotka uskaltavat seistä sanojensa takana.

Musiikin kantaaottavuus on mutkikas juttu. Ei ole helppoa laajentaa kuulijakuntaansa kadottamatta sanomaansa.

– Kantaaottavuus ei ole korkeassa kurssissa. Elämme yksilökeskeistä aikaa. Mutta kyllä ihmiset tietävät, mikä on oikein. Ei sitä tarvitse rautalankamallilla havainnollistaa, vaan ne jutut voivat olla rivien välissä.

Mitä Puppa J haluaisi muuttaa?

Hänestä länsimainen elämäntapa on sellainen oravanpyörä, että ihmisille tekisi hyvää katsoa sitä eri vinkkelistä.

– Tämä on ensimmäinen sukupolvi pitkään aikaan, jonka kohdalla kasvukäyrät näyttävät alaspäin niin talouden kuin syntyvyyden osalta, ja maapallo on ilmastokriisissä. Todellinen vauraus tulee yhteisöllisyydestä, omasta maasta ja puhtaasta luonnosta.

Suomen rakennuksista vain alle viisi prosenttia on yli satavuotiaita. Puppa J tietää sen, koska tekee muutakin kuin musiikkia. Hän on perinnekirvesmiehen töihin erikoistunut puuseppä, joka työskentelee restaurointialalla.

– Samoin kuin restauroijan, myös muusikon pitää ensin opiskella perusteet juurta jaksaen ja sitten soveltaa niitä nykypäivään, hän vertaa.

Ja kuten muusikko, myös puuseppä voi ottaa kantaa.

– Vanhoista rakennuksista on pidettävä huolta ja vanhojen käsityötaitojen arvostus on palautettava. Se on todellista kulttuuriperintöä, jota ei ole varaa hukata.

Puppa J kutsuu itseään maailmankansalaiseksi. Hänelle se merkitsee halua päästä muiden kulttuurien pariin opiskelemaan ja musisoimaan.

– Koen suureksi rikkaudeksi, että minulla on paljon ulkomaalaisia kollegoita ja ystäviä. Olen keikkaillut muissa Pohjoismaissa ja Venäjällä ja solminut joka reissulla uusia ystävyyksiä.

Musiikki itsessään on eräänlaista matkustelua.

– Etsin siitä nimenomaan kulttuurisia viboja. En voi ymmärtää ahdasmielisyyttä. Missä tynnyrissä meidät on kasvatettu, kun julkirasismi ja vihakulttuuri saavat rehottaa kaikkialla?

Puppa J & Rytmi-Rengit (+ Mano & Aitoaho, Soul Rebellion & Rising Sound) la 17.2. Pikku-Torre, Yliopistonkatu 30.