Teosto-palkinnon saajaksi ehdolla viisi musiikkiteosta

Musiikkialan Teosto-palkintoa tavoittelee viisi teosta. Esiraati on valinnut palkintoehdokkaiksi Astrid Swanin From The Bed And Beyond -levyn, Meriheini Luodon Metsänpeitto-levyn, Tero Hyväluoman sävellykset Reflection-levyllä, Lotta Wennäkosken sävellyksen teoksessa Uniin asti sekä Joona Toivanen Trion XX-levyn.

Palkittavan teoksen valitsee kolmihenkinen tuomaristo, johon kuuluvat europarlamentaarikko Miapetra Kumpula-NatriTavastian toimitusjohtaja Juhani Merimaa ja Teosto-palkinnon viimevuotinen voittaja, säveltäjä-sanoittaja Mikko Joensuu.

Palkintosumma on 25 000 euroa. Jos palkinto jaetaan useamman teoksen kesken, summa on enintään 40 000 euroa. Teosto-palkinto on Pohjoismaiden suurimpia taidepalkintoja. Voittaja julistetaan 26. huhtikuuta.