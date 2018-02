Yli 50 vuotta kiertänyt folkin legenda Suomeen – hengissä ei ainuttakaan alkuperäisjäsentä

Irlantilaisen kansanmusiikin mestariyhtye The Dubliners saapuu konsertoimaan Suomeen marraskuussa. Tarkkaan ottaen nykyinen nimi on The Dublin Legends, sillä viimeinenkin alkuperäisjäsen kuoli jo 2012.

Kokoonpanossa ovat nykyäään Sean Cannon (kitara, laulu), Paul Watchorn (laulu, viisikielinen banjo), Shay Kavanagh (kitara, laulu) ja Gerry O’ Connor (irlantilainen tenoribanjo, viulu, perkussiot).

Yhtye esiintyy Helsingin Savoy-teatterissa perjantaina 2. marraskuuta.

Irlantilaisyhtyeen perustivat 1962 Ronnie Drew, Luke Kelly, Ciaran Bourke ja Barney McKenna. Ensimmäisiä levyhittejä olivat Seven Drunken Nights ja The Black Velvet Band.