Ruisrock julkisti lisää ohjelmaa ja lisäsi kaikki lipputyypit myyntiin

Turun Ruissalossa 6.–8. heinäkuuta raikaavan Ruisrockin ohjelma on täydentynyt. Samalla festivaali julkisti päiväkohtaisen ohjelmansa ja lisäsi kaikki lipputyypit myyntiin.

Yksi festivaalin pääesiintyjistä on muutamassa vuodessa maailmantähdeksi noussut Dua Lipa (UK), joka tunnetaan uniikista äänestään ja r&b:tä, hiphopia ja pop-koukkuja yhdistelevistä hiteistään. Ulkomaisia artistikiinnityksiä festivaalilla ovat DJ Alan Walker (NO), grime-artisti Skepta (UK), Clean Bandit (UK), r&b- ja hiphop-artisti blackbear (US) sekä elektropop-bändi Years & Years (UK).

Lisää pohjoismaista vahvistusta festivaalille tuo ruotsalainen First Aid Kit. Kovassa nousussa olevia tähtiä edustavat puolestaan pop-artisti Anne-Marie (UK) sekä seuraavaksi brittisuuruudeksi tituleerattu Rag’n’Bone Man.

Kansainvälisten nimien lisäksi Ruisrockin kotimaiseen kattaukseen kuuluvat muun muassa Haloo Helsinki!, Reino Nordin ja Litku Klemetti sekä Ismo Alanko, Kaija Koo, Olavi Uusivirta, ABREU, Ellinoora, Evelina, Gasellit, Scandinavian Music Group ja Vesta. Lopettamispäätöksestään hiljattain ilmoittanut Disco Ensemble nähdään Ruisrockissa osana jäähyväiskiertuettaan.

Festivaalilla esiintyy myös joukko suomiräpin kuumia nimiä, kuten JVG, Kube ja Eevil Stöö, IBE, Pikku G, Pyhimys sekä Ruudolf. Legendaarinen punkyhtye Kakka-Hätä 77 soittaa yhden kesän harvoista festivaalikeikoistaan Ruisrockissa.

Nyt julkistetut artistit nähdään Ruisrockissa jo aiemmin ohjelmaan lisättyjen The Chainsmokersin (US), Marshmellon, Princess Nokian (US), Tyler, the Creatorin (US), Cheekin, Alman ja Sunrise Avenuen lisäksi. Lisää ohjelmaa julkistetaan kevään mittaan.

Ruisrock julkaisi nyt myös päiväkohtaisen ohjelmansa. Samalla myyntiin tulivat niin yhden päivän liput kuin VIP- ja Ruisrock+ -liput.