Emma-gaalan kiroilu ei ollut vielä mitään - näissä poplauluissa vasta ärräpäitä päästelläänkin

Mikko Pulliainen

Erääksi viikonlopun merkittävimmistä puheenaiheista on noussut suomalaisten popartistien kiroilu Emma-gaalassa. Esimerkiksi vuoden tulokkaana palkittu LEO eli Leo Stillman käytti kiitospuheessaan v-alkuista voimasanaa kahdeksan kertaa joko suomeksi tai englanniksi.

Musiikkigaalan aikana voimasanoihin sortuivat joko haastatteluissa tai kiitospuheissaan myös Santa Cruz -yhtyeen laulaja Archie Cruz sekä muun muassa vuoden yhtyeen palkinnon pokanneen Haloo Helsinki! -yhtyeen solisti Elli Haloo.

Kaikki eivät tätä paheksuntaa ymmärtäneet. Mikael Jungner totesi Facebook-päivityksessään:

– Kirosana on hassu ilmiö. On joku sana ja sitten kaikki on sitä mieltä että sitä sanaa ei saa muka käyttää. Kun se on jotenkin niin hirvee. Siis se ihmisten keksimä sana. Ja jos joku käyttää sitä vaikka kahdeksan kertaa niin sitten ollaan ihan että voi ei. Nyt vittu hei oikeesti.

Lisäksi aivan perusteltua on ajatella, että kiroilu kuuluu olennaisena osana populaarimusiikkiin.

Mainio esimerkki tästä on walesilaisen rockyhtye Super Furry Animalsin joulukuussa 1996 julkaisema single The Man Don't Give A Fuck. Tämä Steely Dan -samplen ympärille koottu laulu toistaa sanaa "fuck" noin 50 kertaa. Kuten nimestä voisi olettaa, kyseessä on protestilaulu.

– Se kertoo tavasta, jolla poliitikot ovat kohdelleet meitä vuosikausia, SFA:n vokalisti Gruff Rhys totesi BBC:lle vuonna 2000.

Single saavutti Iso-Britanniassa suuren suosion, ja kulttimaineeseen on noussut myös sen kansi, jossa 1970-luvulla kyseenalaistakin kuuluisuutta saavuttanut jalkapalloilija/häirikkö/alkoholisti Robin Friday näyttää sangen rivoa elettä.

Kyseessä ei kuitenkaan ole mikään kiroiluennätys. Super Furry Animals myöntää itse, että yhdysvaltalaisen rapduo Insane Clown Possen raidalla Fuck The World f-sana esiintyy yhteensä 93 kertaa.

SFA ei kuitenkaan halunnut jäädä kakkoseksi, vaan myöhemmin julkaistulla The Man Don't Give A Fuck:n liveversiolla pistetään vielä ICP-lyyrikoita Violent J sekä Shaggy 2 Dope (todennäköisesti kyseessä eivät ole kaksikon oikeat nimet) paremmaksi.

Kun Super Furry Animals esiintyi Glastonburyn festivaaleilla 2015, TMDGAF oli oikeutetusti setin viimeinen laulu.