Elokuva-alan mätäpaise puhkesi monen tekijän yhteisvaikutuksesta – "Työkulttuuri on ammattimaistunut"

Henripekka Kallio

Elokuva-ala hyväksyi keskiviikkona ohjeistuksen seksuaalisen häirinnän ehkäisyyn. Ohjeistusta ryhdytään levittämään ensi viikolla elokuva- ja tv-alalle, kertoo Elokuvatuottajat ry:n toiminnanjohtaja Sari Väänänen.

– Kyseessä on rautalankamalli. Siinä on selkeät käytännön toimintaohjeet yrityksille, työnantajille ja häirintää kohtaaville, Väänänen kertoo.

Ohjeissa on osio myös seksuaalisesta häirinnästä syytetyille.

– Kaikkien oikeusturva tulee huomioida, koska nämä ovat aina vakavia epäilyjä, Väänänen perustelee.

Väänäsen mukaan ohjeilla on tarkoitus saada alalle yhtenäisiä käytäntöjä seksuaalisen häirinnän kitkemiseksi ja kulisseissa muhineen ilmiön tuomiseksi esiin.

Ohjeita on valmistellut viime lokakuusta asti työryhmä, jossa on ollut Elokuvatuottajat ry:n lisäksi mukana Suomen Näyttelijäliitto, Aalto-yliopisto ja Suomen elokuvasäätiö.

– Työryhmä jatkaa työskentelyä. Kevään aikana pyritään järjestämään ainakin yksi jos ei useampia kouluttavia seminaareja, jotka on suunnattu koko alalle, Väänänen kertoo.

Elokuva-alalla tapahtuva seksuaalinen ahdistelu sai keskiviikkona kasvot, kun noin 20 naista kertoi Ylen uutisissa ohjaaja Lauri Törhösen häirinneen heitä seksuaalisesti.

Ylen uutisten mukaan Törhösen käytös on jatkunut sopimattomana 1980-luvulta 2000-luvulle. Törhönen joutui luopumaan vuonna 2006 professuuristaan Taideteollisessa korkeakoulussa, kun osa henkilökunnasta ja opiskelijoista vaati hänen eroaan julkisesti.

Ylen uutisesta ja muiden medioiden aihepiiriä koskevista aiemmista jutuista ei käy selvästi ilmi, että onko elokuva-alan ahdistelu vähentynyt viime vuosina.

– Tämä on juuri se asia, mitä pitäisi nyt selvittää. Jos meillä olisi isommat resurssit, niin siitä olisi varmaan pystytty jo jonkinlaista selvitystä tekemäänkin, Väänänen sanoo.

Väänäsen henkilökohtaisen tuntuman perusteella seksuaalinen häirintä on ollut vähenemään päin takavuosiin verrattuna.

– Työkulttuuri on monella tavalla muuttunut 1990-luvulta lähtien ja 2000-luvun alkuunkin verrattuna. Elokuvien tekeminen on ammattimaistunut erittäin paljon. Esimerkiksi aikataulutus on ihan erilaista kuin ennen. vielä 90-luvulla saatettiin tehdä elokuvia ehkä kokonaankin ilman kuvausaikatauluja, Väänänen kertoo.

Väänäsen mukaan esimerkiksi alkoholin käyttö alalla on siistiytynyt.

– Ikäviä ja huonoja tapoja on jäänyt pois, ja tekijäsukupolvea on vaihtunut. Tämäkin asia on ehkä parantunut ja vähentynyt, mutta totta kai sitä tapahtuu edelleen, ihan niin kuin kaikilla muillakin aloilla.

Systemaattista tutkimustietoa kulttuurialan seksuaalisesta häirinnästä ei Väänäsen tietojen mukaan ole juurikaan olemassa.

Viime syksynä STT ja Näyttelijäliitto tekivät asiasta kyselyn noin 1 500 Näyttelijäliiton jäsenelle. Vastanneista 149 henkilöstä yli 120 oli kokenut jonkinlaista seksuaalista ahdistelua tai häirintää työssään.

Ohjaaja ja näyttelijä Heidi Lindén on kerännyt elokuva-alan naisten kokemuksia syrjinnästä. Lindén käsitteli asiaa kandidaatintutkielmassaan, mutta hän on kertonut julkisuudessa, että Aalto-yliopisto suhtautui tutkimukseen penseästi.

Lindén kuvaili viime syksynä Helsingin Sanomien haastattelussa, että elokuva-alan naisilta kerätyissä kokemuksissa pyörii 5–10 tunnettua ohjaajaa ja tuottajaa, joiden käytös tunnetaan alalla laajasti.

– Käsitykseni on, että myös media otti mielellään Lindénin tiedot vastaan ja alkoi kaivelemaan, että minkälainen tilanne on täällä, Väänänen sanoo.

Väänänen arvelee, että elokuva-alaa koskeva ahdistelukeskustelu on lähtenyt purkautumaan monen tekijän yhteisvaikutuksesta.

Yhdysvalloista alkanut #metoo-kampanja on tuonut ilmiön aiempaa voimakkaammin julkiseen keskusteluun. Kampanjaa pohjustivat elokuvatuottaja Harvey Weinsteinia koskevat ahdistelupaljastukset. Väänänen muistuttaa, että Weinstein ja eräät muut elokuva-alan vaikuttajat ovat viimein menettäneet valtansa ja joutuneet oikeasti tilille tekemisistään.

– Se on rohkaissut puhumaan asiasta muuallakin.

Paljastukset pitkään jatkuneesta ahdistelusta saattavat kertoa laajemmasta muutoksesta ajan hengessä. Nuoret sukupolvet eivät ehkä enää alistu yhtä herkästi samanlaiseen kohteluun kuin vanhemmat.

– Aika alkoi olla kypsä, Väänänen tiivistää.

