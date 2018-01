Ex-rehtori: En koskaan saanut tietoa Törhösen käytöksestä

Jussi Lankinen

Parikymmentä Ylen haastattelemaa ja 15 Long Playn haastattelemaa naista syyttävät elokuvaohjaajaa ja entistä elokuvakerronnan professoria Lauri Törhöstä seksuaalisesta häirinnästä.

Haastateltujen mukaan Törhösen käytös jatkui ainakin 1980-luvulta 2000-luvulle. He kertovat, että monet tiesivät käytöksestä, mutta kukaan ei puuttunut siihen. Naisten kertomukset ovat Ylen mukaan yhdenmukaisia.

Long Playn haastateltavien mukaan Törhösen käytöksestä tiedettiin niin laajalti, että naisopiskelijat välttelivät kahdenkeskisiä tilanteita Törhösen kanssa.

Ylen haastattelemat naiset kertovat Törhösen sekä ehdotelleen heille seksiä että käyneen heihin käsiksi.

– Häirinnästä on tullut oikein sukupolvikokemus. En usko, että sen ajan opettajakunta on käsittänyt, kuinka moneen vuosikurssiin Törhösen käytös on jättänyt jälkensä, lavastusosaston professorina toiminut Katriina Ilmaranta kertoi Ylelle.

Taideteollisen korkeakoulun entinen rehtori Yrjö Sotamaa ei sanojensa mukaan saanut koskaan tietoa Lauri Törhösen asiattomasta käytöksestä ja naisten ahdistelusta.

– Missään vaiheessa ei ollut mitään viitteitä tämän kaltaisista asioista, Sotamaa sanoo STT:lle.

Sotamaa kertoo, että asiaan olisi ilman muuta puututtu, jos tieto olisi hänet saavuttanut. Hänen mukaansa myöskään Taideteollisen korkeakoulun juristi ja hallintojohtaja eivät olleet tietäneet ahdistelusyytöksistä.

Sotamaa ei osaa vastata siihen, miten on mahdollista, että laajamittainen ahdistelu pystyi jatkumaan osastolla vuosien tai jopa vuosikymmenten ajan.

– Se on tietysti hyvä kysymys, miksi siitä ei ole kerrottu. Me too -kampanjan yhteydessä on monesti tuotu esiin, että ihmiset toisaalta häpeävät tapahtunutta ja toisaalta pelkäävät tulevaisuutensa puolesta, jos he julkistavat asian.

– Hävettää korkeakoulun puolesta, että tällaista on voinut tapahtua. Jos se vielä on ollut pitkäaikaista, niin sitä suuremmalla syyllä.

Sotamaa toimi Taideteollisen korkeakoulun rehtorina vuodet 1986–2008. Ylen mukaan Törhönen ahdisteli naisia elokuvataiteen ja lavastustaiteen osastolla 1980-luvulta 2000-luvulle. Törhösen professuuria ei jatkettu enää vuonna 2006.

Sotamaan mukaan taustalla oli osaltaan opiskelijoiden kirjelmä, jossa he ilmaisivat tyytymättömyyttään Törhösen viranhoitoa kohtaan. Kirjelmässä ei Sotamaan mukaan ollut puhetta ahdistelusta. Tyytymättömyyden syitä ei silloin selvitelty sen tarkemmin, Sotamaa kertoo.

– Virkanimitysten yhteydessä ei yleensä ryhdytä asioita penkomaan ja selvittämään. Törhösestä käytiin keskustelua ja päädyttiin siihen, että pestiä ei jatketa.

Törhönen toimi pitkään Taideteollisen korkeakoulun elokuvataiteen ja lavastustaiteen osaston johtajana. Hänen professuurinsa päättyi vuonna 2006, kun osa henkilökunnasta ja opiskelijoista vaati hänen eroaan julkisessa kirjelmässä muun muassa huonon johtamisen ja luottamuspulan vuoksi.

Kirjelmässä ei Sotamaan mukaan mainittu ahdistelua. Tyytymättömyyden syitä ei silloin selvitelty sen tarkemmin

Elokuvataiteen ja lavastustaiteen laitos on ainoa paikka Suomessa, jossa voi saada alan korkeakoulutusta. Ylen haastattelemien naisten mukaan opiskelu laitoksella oli ahdistavaa Törhösen vuoksi. Moni kuvaa osaston ilmapiiriä naisia halventavaksi. Yksi haastatelluista kertoo lopettaneensa opinnot, kun koulunkäynti alkoi Törhösen vuoksi tuntua liian raskaalta.

Nykyisin Törhönen toimii hallituksen puheenjohtajana Helsingin kaupungin Kaapelitalo-kiinteistöyhtiössä.

Törhönen, 70, tunnetaan muun muassa elokuvista Raja 1918 ja Hylätyt talot, autiot pihat. Lisäksi hän on ohjannut muun muassa Salattuja elämiä. Hänet on palkittu elokuvataiteen valtionpalkinnolla.

Törhönen kieltäytyi kommentoimasta asiaa Ylelle. Myöskään STT ei tavoittanut häntä keskiviikkona.

