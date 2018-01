Gita Kadambi aloitti Kansallisoopperan johdossa – "Intia-aiheisia oopperoita ei ole tulossa"

Kuka

Gita Kadambi

Aloitti Kansallisoopperan ja -baletin pääjohtajana vuoden alussa. Edeltäjä Päivi Kärkkäinen siirtyi eläkkeelle.

Kadambin alaisuudessa ahkeroi yli 500 eri alojen ammattilaista, muun muassa oopperan taiteellinen johtaja Lilli Paasikivi sekä syksyllä aloittava uusi baletin johtaja, ruotsalainen Madeleine Onne.

Kadambilla on musiikin maisterin paperit. Hän on opiskellut muun muassa Sibelius-Akatemiassa, Aalto-yliopistossa sekä London College of Musicissa.

Työskennellyt aiemmin muun muassa Kansallisoopperassa, Savonlinnan oopperajuhlilla ja Yleisradiossa sekä viimeksi intendenttinä Helsingin kaupunginorkesterissa.

Lempisäveltäjä: J.S. Bach.