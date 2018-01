Tanssihömpsötystä

Kun pieni jääkausi alkaa, tanssia parempi on hiihto tai luistelu. Energiaomavaraisuus on hyvä turvata. Turkistuotanto on myös hyvä ekologinen elinkeino. Lyhyellä aikavälillä ilmasto tosiaan jonkin verran lämpenee, mutta pidemmällä tarkasteluvälillä se kylmenee olennaisesti. Vuodet eivät ole veljeksiä. Kyse on auringon toiminnasta. Jumala Kaikkivaltias on säätänyt maailmanjärjestyksen, niin että se itse "korjaa" itseään.

