Ikonisen Rosie the Riveter -hahmon esikuva kuoli 96-vuotiaana

Ikonisen We Can Do It! -julisteen esikuva Naomi Parker Fraley on kuollut 96-vuotiaana. Sota-ajan Rosie the Riveter -propagandahahmosta tuli myöhemmin feministinen symboli.

Muun muassa New York Timesin mukaan julisteessa oleva "niittaaja-Rosie" perustuu mustavalkoiseen valokuvaan Fraleysta tehtaassa vuonna 1942.

– Tämän maan naiset tarvitsevat näinä päivinä esikuvia. Jos he pitävät minua sellaisena, olen onnellinen, Fraley sanoi People-lehdelle vuonna 2016.

Niittaaja-Rosien takana olevan naisen henkilöydestä on ollut ristiriitaisia tietoja vuosikymmeniä. Fraleyn rooli vahvistui vasta toissa vuonna, kun tutkija löysi arkistoista oikean kuvan ja kuvatekstin.

Fraley kuoli lauantaina, New York Times kertoo.