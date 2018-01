Cheek: Sinne jäi pari kohtausta, joita en olisi välttämättä itse jättänyt

Johanna Latvala

Tammikuun lopussa ensi-iltansa saava Veljeni vartija -elokuva kertoo Cheekin eli Jare Tiihosen ja hänen kaksoisveljensä Jere Tiihosen tarinan. Elokuvan ohjannut JP Siili kertoo rakentaneensa elokuvan päähenkilön eli Jare Tiihosen muistojen pohjalta.

– Keskiössä ovat veljestarina ja sukupolvelta seuraavalle periytyvien asioiden tutkiskelu. Päähenkilö yrittää saada selvyyttä kuka hän on, mistä hän tulee ja miksi elämä tuntuu tältä, Siili kertoo.

Siili rakensi elokuvan keskeiset teemat hänen ja Tiihosen keskusteluiden pohjalta. Elokuvassa on esimerkiksi vahvasti esillä väkivalta sekä ahdistus, jota kaksisuuntainen mielialahäiriö aiheuttaa Tiihoselle. Siilin mukaan elokuvasta ei kuitenkaan haluttu tehdä liian synkkää.

Tiihonen ei omien sanojensa mukaan halunnut silotella tarinaansa, vaan antoi Siilille vapaat kädet.

– Sinne jäi pari kohtausta, joita en olisi välttämättä itse jättänyt, mutta halusin tämän olevan JP:n näkemys mun elämästä, Tiihonen sanoo.

Antti Holma tekee elokuvassa tuplaroolin näytellessään sekä Jare että Jere Tiihosta. Siilin mukaan kaikki olivat ennen kuvausten alkua epävarmoja siitä, miten tuplaroolin toteutus toimisi.

– Testaamisen myötä todettiin, että leikkaamalla nämä saadaan toimimaan. Kuvauksissa se (tuplarooli) on vähän työläämpää kuin normaali tekeminen, mutta yllättävän nopeasti siihen tottui. Se oli sitten tämän elokuvan arkea, että jotkut kohtaukset ovat työläämpiä, Siili kertoo.

Holma ei ottanut paineita tuplaroolistaan.

– Oikeastaan se vain kiihotti enemmän. Esimerkiksi koko Cheekin brändin suuruuden miettiminen ei toivottavasti ole vaikuttanut työhöni, olen yrittänyt siivota sen pois työstäni, Holma kertoo.

Holman mukaan vaikeinta ei ollut näytteleminen, vaan kaikki kameroiden ulkopuolella tapahtuva.

– Leffasetti on kiireinen paikka, paljon ihmisiä tekemässä työtään. Kaikki me teemme yhteistä leffaa, mutta välillä, kun on seissyt toppatakki päällä 25 minuuttia paikallaan, kun valoja rakennetaan, tulee sellainen olo, että olen täällä ollut aamukuudesta asti ja nyt pitää vain hengittää, että jaksaisi loppuun. Elokuvan tekeminen on aina odottamista, se on suurimpia haasteita. Aina kun kamera kävi, tuntui, että saan olla hetken omillani.

Holma tutustui rooliaan varten sekä Jareen että Jereen. Hän valmistautui rooliinsa muun muassa käymällä Cheekin keikoilla ja katsomalla useita tästä tehtyjä haastatteluja.

– Mun piti ratkaista millaista henkilöä teen ja luottaa siihen, että se tulee ulos kropasta, ilman että täytyy koko ajan pohtia miten. Siksi tein paljon duunia äänen ja liikkumisen kanssa.

– Jarea rakastetaan hirveästi, ja fanit varmaan tietää Jaren kasvot paremmin kuin se itse, niin siksi tietysti jännittää miten ihmiset ottavat ihan toisen ihmisen siinä, että lähtevätkö he leikkiin mukaan.

Holman täytyi myös opetella räppäämistä rooliaan varten. Holma kuvailee räppäämistä "hyytävän vaikeaksi", mutta kehuu opettajiaan. Muun muassa Tiihonen opetti Holmaa.

– Jare kuunteli sekä antoi tarkkaa ja hyvää palautetta esimerkiksi joistain fraasien lopuista, kun ne meinasivat levitä vähän käsiin. Se oli myös kiinnostava juttu, yritin olla ajattelematta, että mun täytyy nyt tässä olla tämä Suomen suosituin räppäri. Tappelut olivat toinen (uusi) asia, mulla ei ole sellaista historiaa.

Sekä Siili että Tiihonen kehuvat Holman suoritusta. Tiihosen mukaan Holman opettaminen oli helpompaa kuin hän olisi voinut kuvitella.

– Sitä ei tarvitse kauheasti opettaakaan, kun se on sellainen tyyppi, joka ottaa kaiken haltuun etukäteen. Tuntui, että se ei tule mihinkään katselemaan, vaan se on treenannut niin paljon, että homma on hallussa, kun se tulee settiin. Se yllätti todella paljon tässä.

Jare Tiihosen mukaan elokuva on suurelta osin totuudenmukainen. Elokuvassa on kuitenkin esimerkiksi Saga Sarkolan esittämä fiktiivinen hahmo Noora, joka on Cheekin tyttöystävä.

– Se rakkaustarina on ehkä tällaisten elämänkokemusten summa. Siinä ei ole mitään tiettyä yksi yhteen kirjoitettua asiaa, mikä on mielestäni hyvä juttu. Siinä voi olla heittoa, että onko joku juttu tapahtunut juuri tuolla tavalla tuossa hetkellä, mutta ne fiilikset ja se tunnepuoli ovat ihan totta.

Tiihonen on jo nähnyt elokuvan, mutta kaksoisveli Jere halusi nähdä elokuvan vasta valkokankaalta kutsuvierasensi-illassa. Tiihosen mukaan elokuva ei jännitä yhtä paljon kuin elämäkerran julkaisu vuonna 2016.

– Periaatteessa kirjassa tuli jo kerrottua kaikki asiat, tässä ei pitäisi olla mitään sellaista oho, oikeesti noin vai -juttua. Että ehkä sillä tavalla kirja jännitti enemmän, nyt nuo asiat ovat jo ulkona.

Tiihonen kertoo valmistautuvansa elokuvan julkaisun jälkeen keväällä alkavaan kiertueeseen.

Holma puolestaan kertoo matkustavansa Yhdysvaltoihin ja jäävänsä tauolle.

– En osaa sanoa sitä niin suureellisesti, tulen todennäköisesti tekemään Youtube-videoita ja pidän instaliveä, mutta nyt olen pistänyt työt jäihin.