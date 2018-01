The Shape of Water kahmi eniten Oscar-ehdokkuuksia

Elokuvaan The Shape of Water kohdistuvat kovimmat odotukset Oscar-gaalassa maaliskuun alussa. Guillermo del Toron fantasiaelokuva sai 13 ehdokkuutta, muun muassa parhaan elokuvan ja parhaan naispääosan sarjoissa.

– Tämä ehdokkuus on meille kaikille, jotka annoimme kaikkemme tälle elokuvalle. Olen täällä muiden mahtavuuden ansiosta. Seison jättiläisten hartioilla, tviittasi naispääosan esittäjä Sally Hawkins.

Shape of Water jäi ehdokkuuksissa yhden päähän La La Landista, Titanicista ja Kaikki Eevasta -elokuvasta, jotka saivat aikanaan ennätysmäiset 14 ehdokkuutta.

Kakkoseksi nousi sotaelokuva Dunkirk kahdeksalla ehdokkuudella ja kolmanneksi rikoselokuva Three Billboards Outside Ebbing, Missouri seitsemällä ehdokkuudella.

Three Billboards Outside Ebbing, Missouria oli pidetty ennakkoon vahvimpana veikkauksena parhaan elokuvan sarjassa, mutta tänä vuonna ei ollut yhtä selviä ennakkosuosikkeja kuin aiempina vuosina.

Shape of Waterin ensi-ilta Suomessa on 9. helmikuuta, kertoo Nordisk Film.

Parhaan naispääosan ehdokkaaksi nousi jälleen Meryl Streep historiallisesta The Post -draamasta, jonka on ohjannut Steven Spielberg. BBC:n mukaan pääosaehdokkuus on Streepille 17:s ja hänellä on kaikkiaan 21 ehdokkuutta.

Miespääosan ehdokkaiden joukossa on Gary Oldman roolistaan pääministeri Winston Churchillina draamassa Darkest Hour – Synkin hetki. Elokuva kuvaa Churchillin kamppailua natsi-Saksan kuristaessa Eurooppaa.

Parhaan ohjauksen ehdokkaista eniten huomiota herätti Greta Gerwig elokuvasta Lady Bird. Varietyn mukaan ennen häntä vain neljä naista on ollut ehdolla parhaan ohjauksen Oscarin saajaksi sitten vuoden 1927: Lina Wertmüller (Mies joka osti elämänsä), Jane Campion (The Piano), Sofia Coppola (Lost in Translation) ja Kathryn Bigelow (The Hurt Locker).