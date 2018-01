Turkulainen kuvataiteilija Annika Dahlsten on valittu uudeksi läänintaiteilijaksi helmikuun alusta alkaen. Tehtävä on kolmivuotinen. Dahlsten toimii taiteen asiantuntijuuden ja välittäjätoiminnan kehittämisohjelmassa Taiken Turun toimipisteessä. Hänen tehtävänään on vahvistaa taiteiden välistä sekä taiteen ja muiden alojen yhteistyötä Varsinais-Suomessa ja tarvittaessa muilla alueilla. Tehtävään oli 69 hakijaa.

Taiken kulttuurisen moninaisuuden ja liikkuvuuden kehittämisohjelmassa aloittavat FM Maija (Maikki) Kantola ja FM Milja Guttorm. Kantola käynnistää kulttuurisen moninaisuuden ja taiteen soveltavan käytön projekteja Satakunnassa. Guttorm edistää saamelaiskulttuuria Pohjois-Pohjanmaan, Kainuun ja Lapin kaupunkiympäristöissä. Kantola työskentelee Porin ja Guttorm Oulun toimipisteessä.

Lasten- ja nuortenkulttuurin kehittämisohjelmassa Taiken Jyväskylän toimipisteessä aloittaa viestinnän ja taiteen medianomi Marko Hämäläinen. Hän vahvistaa valokuvataiteen ammattilaisuutta ja eri ikäryhmien valokuvakasvatusta Keski-Suomessa.

Taiteilijoiden työskentelyedellytysten kehittämisohjelmassa Taiken Tampereen toimipisteessä aloittaa FM Anna Isoaro. Hän kehittää kirjallisuuden alan freelancereiden työskentelyolosuhteita ja tuotannollista osaamista Pirkanmaalla.

Läänintaiteilijoiden työ ja projektit rahoitetaan Veikkauksen tuotoista.