Oscar-palkintoehdokkaat julkistetaan tänään – näkyykö #metoo ehdokaskavalkadissa?

Elokuva-alan Oscar-palkintoehdokkaat julkistetaan tänään. Ehdokkuuksia jaetaan kaikkiaan 24 kategoriassa, joista tärkeimmät ovat paras elokuva, paras ohjaus, parhaat mies- ja naispääosat sekä paras käsikirjoitus.

Ehdokkaat julkistetaan kello 15: ja 16:n välillä Suomen aikaa.

Itse Oscar-palkinnot jaetaan maaliskuun neljäs päivä. Ennakkosuosikkeja tänä vuonna ovat muun muassa Martin McDonaghin Three Billboards Outside Ebbing, Missouri, Christopher Nolanin Dunkirk, Sean Bakerin The Florida Project ja Guillermo del Toron The Shape of Water.

Oscarit jaetaan jo 90. kerran. Tänä vuonna seurataan ainakin sitä, miten syksystä asti kuohuttanut #metoo-kampanja näkyy gaalassa. Tammikuun alussa elokuva-alan Golden Globe -gaalassa Hollywood-tähdet pukeutuivat mustaan tukeakseen seksuaalisen häirinnän uhreja.

Osa odottaa myös, näkyykö kampanja jollain tapaa jo ehdokkuuksissa. On arvailtu, nimitetäänkö näyttelijä James Francoa ehdokkaaksi, koska hänestä on viime aikoina esitetty häirintäsyytöksiä. Franco sai Disaster Artist -elokuvan pääroolistaan Golden Globe -palkinnon.

Huomiota ehdokkuuksissa tullaan varmasti kiinnittämään myös siihen, kuinka paljon ehdokkaissa on mukana naisia. Ehdokkaana parhaan ohjaajan kategoriassa on ollut Oscarien historian aikana vain neljä naista.