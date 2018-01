Bror Gunnar Jansson on ruotsalainen yhden miehen bändi, joka soittaa synkkää, raakaa ja kaunista musiikkia. Blues ja eteläinen goottilaisuus kohtaavat pohjoisen "vähemmän on enemmän" hengen, vaikutteina myös country ja folk-tyylit.Meriittejä Bror Gunnar Janssonilla riittää: 20 000 myytyä levyä, kaksi miljoonaa nettikuuntelua, valittu kaksi kertaa viikon albumiksi Canal+:ssa, ylistystä Ranskan suurimmissa lehdissä (mm. Telerama, Elle, Rolling Stone). Les Inrockuptibles -lehti on kutsunut häntä tittelillä "The revelation of the year".

Vuonna 2017 julkaistiin And the Great Unknown kahdessa osassa, EP:nä ja albumina. Part II on myynyt jo yksikseen Ranskassa yli 10 000 kappaletta ja oli muutaman viikon ajan myydyin jazz/blues albumi.

Vuonna 2017 hän teki yli 80 levyjulkaisukeikkaa mm. Skandinaviassa, Ranskassa, Kanadassa, Belgiassa, Hollannissa ja Unkarissa.

Bror Gunnar Jansson tekee nyt ensimmäiset keikkansa Manner-Suomessa aloittaen perjantainaTurussa Bar Ö:stä ja jatkaen lauantaina 20.1. Helsingissä Juttutuvassa.

Turun tapahtuman on järjestänyt Turun Elävän Musiikin Yhdistys – TELMU ry.

Bror Gunnar Jansson Bar Ö:ssä perjantaina 19.1.2018 klo 21.