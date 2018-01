Michael Monroe lämmittelee Johnny Deppin keikkaa Helsingissä kesäkuussa

Turkulainen rockmuusikko Michael Monroe yhtyeineen lämmittelee elokuvanäyttelijä Johnny Deppin luotsaaman Hollywood Vampiresin keikkaa Helsingin Kaisaniemessä ensi kesänä.

Hollywood Vampires -superkokoonpanossa ovat mukana Deppin lisäksi glam rockin mestari Alice Cooper sekä Aerosmith-yhtyeestä maailmanmaineeseen noussut kitaristi Joe Perry.

Hollywood Vampires ja Michael Monroe nähdään Helsingissä sunnuntaina 10. kesäkuuta. Konsertti on osa festivaalia, jonka muista esiintyjistä on jo aiemmin julkistettu Lost Society sekä Olli Hermanin, Alexi Laihon, Archie Cruzin ja Jussi69:n muodostama The Local Band.