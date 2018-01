The Cranberries -yhtyeen laulaja Dolores O'Riordan kuollut 46-vuotiaana

Irlantilaisyhtye The Cranberriesin laulaja Dolores O'Riordan on kuollut, kertoi tähden tiedottaja. O'Riordan oli kuollessaan 46-vuotias. Tiedottaja Lindsey Holmesin mukaan O'Riordan kuoli äkillisesti Lontoossa maanantaina. Kuolinsyytä ei heti kerrottu julkisuuteen.

– Perheenjäsenet ovat murtuneita, Holmes sanoi tiedotteessa.

1990-luvulla läpimurtonsa tehnyt The Cranberries -yhtye tunnetaan muun muassa hittikappaleista Zombie ja Ode to My Family. Yhtye on myynyt maailmanlaajuisesti yli 40 miljoonaa levyä.

The Cranberries joutui viime vuonna keskeyttämään Euroopan-kiertueensa O'Riordanin selkävaivojen vuoksi. Yhtye myös perui tuolloin suunnitellut keikkansa Yhdysvalloissa.

O'Riordanilla oli myös diagnosoitu kaksisuuntainen mielialahäiriö.