Roxette-tähti pyrkii Norjan euroviisun tekijäksi

Euroviisujen toisena jumbona takavuosikymmeninä tunnettu Norja on tehnyt jälleen kaappauksen kevään koitokseen. Sen karsintoihin osallistuu lauluntekijänä itse Per Gessle, 59. Roxette- ja Gyllene Tider-yhtyeistä tunnettu Gessle oli 1990-luvulla koko maailmankin mitassa menestyneimpiä muusikkoja. Ruotsi on ottanut tiedon menetyksestään vastaan tyrmistyneenä: "Per Gessle viisukarsintoihin – muttei Ruotsin", otsikoi Dagens Nyheter.

Norjan laajalevikkisin lehti Verdens Gang ei sen sijaan lyönyt juuri rumpua aiheesta, vaan luetteli ehdokkaat maanantaina lakonisesti: "Tässä ovat vuoden euroviisuehdokkaat."