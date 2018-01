Kuninkaantien muusikot esittävät barokkioopperan Marcus Antoniuksesta ja Kleopatrasta helmikuussa Turussa

Kuninkaantien muusikot esittävät helmikuussa barokkioopperan Marc’Antonio e Cleopatra Åbo svenska teaterin päänäyttämöllä. Ooppperan on säveltänyt Johann Adolf Hasse, yksi 1700-luvun suurimmista oopperasäveltäjistä. Teoksen libreton on kirjoittanut Francesco Ricciardi, ja ooppera kantaesitettiin Napolissa vuonna 1725.

Oopperan tapahtumat sijoittuvat aleksandrialaiseen palatsiin, jossa Julius Caesarin ratsuväen komentaja Marcus Antonius ja kuningatar Kleopatra viettävät viimeisiä hetkiään. Teoksen teemoja ovat rakkaus, luottamus, ystävyys ja kuolema.

Hasse sävelsi Kleopatran roolin alun perin legendaariselle kastraattilaulaja Farinellille, kun taas Marcus Antoniuksen roolin lauloi kantaesityksessä aikanaan yhtä tunnettu kontra-altto Vittoria Tesi. Barokin aikana oli hyvin tavallista, että naisten ja miesten roolit menivät tällä tavoin ristiin.

Muodoltaan Marc’Antonio e Cleopatra on rakkausserenadi kahdelle laulajalle, mutta se on tehoiltaan suuren oopperan veroinen. Libretto kuvaa jännitteitä kahden rakastajan välillä, kun he ovat palanneet Egyptiin hävittyään Aktionin taistelun ja ovat molemmat valmiita kohtaamaan kuoleman. Kleopatra (sopraano Tuuli Lindeberg) on ristiriitaisten tunteiden vallassa ja päättää lopulta tehdä itsemurhan. Hänen vastakohtanaan Marcus Antoniuksen (kontratenori Teppo Lampela) tunteet risteilevät kaipuusta epätoivon kautta lohdutukseen.

Orkesterisatsi on kirjoitettu jousille ja basso continuolle. Esityksissä Kuninkaantien muusikot soittaa periodisoittimilla konserttimestari Anthony Marinin johdolla. Oopperan ohjaa Ville Saukkonen.

Marc’Antonio e Cleopatra esitetään italiaksi ja tekstitetään suomeksi ja ruotsiksi. Esitykset ovat 8.–10. helmikuuta.