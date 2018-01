Tuntematon sotilas -elokuvalla yli 900 000 katsojaa

Aku Louhimiehen ohjaama Tuntematon sotilas -elokuva on kerännyt jo yli 928 000 katsojaa elokuvateattereissa. SF Studiosin teatterilevityksen johtajan Timo Räisäsen mukaan elokuvaa on käyty katsomassa vilkkaasti koko joululoman ajan. Se on pärjännyt hyvin ohjelmiston tuoreimmille elokuville, kuten Tähtien sota, Solsidan ja Jumanji.

Esimerkiksi uudenvuoden viikonloppuna perjantaista maanantaihin Tuntemattoman sotilaan näki melkein 20 000 katsojaa. Elokuva on nyt kaikkien aikojen kuudenneksi katsotuin kotimainen elokuva.

Suomen elokuvasäätiö taas kertoo, että Suomen elokuvateattereissa kävi alustavien tilastojen mukaan viime vuoden aikana yhteensä yli yhdeksän miljoonaa katsojaa. Yhdeksän miljoonan raja ylittyi nyt ensimmäistä kertaa sitten vuoden 1983. SES:n mukaan elokuvissakäynnit lisääntyivät toissavuodesta noin 3,4 prosenttia.