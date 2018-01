Viimeinen Jedi ylitti miljardin dollarin rajapyykin – Yhdysvalloissa hittielokuvien kärkikolmikko oli naisvetoinen

Tähtien sota -elokuvasarjan uusin osa The Last Jedi on kolme viikkoa ensi-iltansa jälkeen ylittänyt miljardin dollarin rajapyykin. Disneyn mukaan elokuvan odotetaan ohittavan viime vuoden toiseksi suosituimman elokuvan, joka oli niin ikään Disney-tuotanto Beauty and the Beast, uusi versio Kaunotar ja Hirviö -sadusta. Satufilmi on tähän mennessä tienannut maailmanlaajuisesti 1,3 miljardia dollaria.

The Last Jedi saa ensi-iltansa Kiinassa perjantaina.

New York Times huomauttaa, että Yhdysvaltojen elokuvamarkkinoita hallitsi viime vuonna kolme elokuvaa, joissa naiset ovat keskeisissä rooleissa. Kolmannen sijan vei supersankarielokuva Wonder Woman. NY Timesin mukaan näin ei ole käynyt koskaan aiemmin niiden 37 vuoden aikana, joilta kattavia lipunmyyntitilastoja on käytettävissä.