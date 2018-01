HIM veti viimeisen keikkansa Tavastialla

Suomalainen HIM-yhtye veti viimeisen keikkansa uutenavuotena Tavastialla, jonne se päätti kesäkuussa alkaneen jäähyväiskiertueen. Kiertueen aikana HIM esiintyi muun muassa Espanjassa, Venäjällä, Saksassa ja Britanniassa.

HIMin perustivat 26 vuotta sitten vokalisti Ville Valo, kitaristi Mikko Lindström sekä basisti Mikko Paananen. Yhtyeen viimeisin levy on Tears On Tape, joka julkaistiin neljä vuotta sitten.

HIM on myynyt miljoonia levyjä. Dark Light -albumillaan vuonna 2005 HIM sai ensimmäisenä suomalaisena yhtyeenä Yhdysvalloissa kultalevyn. Myös Saksassa ja Britanniassa yhtye on menestynyt hyvin.