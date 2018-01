Levyarvio. Annemarie Åström: Finnish Violin Music

Annemarie Åström

Alba

Onkohan Sibelius-kompleksi vaivannut mestarin aikalaissäveltäjiä, vai onko asia nähty kompleksina vasta jälkikäteen? Ainakin säveltäjä Einar Englund piti Sibeliusta säveltäjäkulttina, joka jätti kaiken muun suomalaisen taidemusiikin – oopperaa lukuun ottamatta – varjoonsa 1900-luvun alusta aina 1990-luvulle saakka.

Viulisti Annemarie Åström on primus motorina kokoamassa 1920-luvulla sävellettyä suomalaista kamarimusiikkia levylle Finnish Violin Music. Myös Åström mieltää, että hänen valitsemansa teokset ovat musiikkia, jonka suuri Sibelius on jättänyt varjoonsa ja joka ansaitsee nyt uuden esittelyn. Levylle on otettu kolmen säveltäjän teoksia: Helvi Leiviskän Pianotrio, Erkki Melartinin Jousitrio sekä Väinö Raition miniatyyreja viululle ja pianolle.

Leiviskän Jousitrio on kuohuvaa ja virtaavaa, suurten linjojen musiikkia, joka jättää päättymättömän vaikutelman. Melartinin Jousitrioa op 133 ei ensimmäisenä arvaisi suomalaiseksi sävellykseksi, niin vahvasti se henkii aikansa keskieurooppalaisia virtauksia. Väinö Raition musiikkia luonnehditaan monesti vaikeaselkoiseksi, mutta Åström yhdessä pianisti Tiina Karakorven kanssa loihtivat miniatyyriduoista viehättäviä karakteereja.

Aija Haapalainen