Levyarvio: Utopia

Björk

One Little Indian

Sanoiko Björk tämän kaiken jo Hyperballadissa vuonna 1995? Ei sentään, mutta hienon kakkosalbumi Postin väkevimpään kappaleeseen kiteytyi jo ajatusta rakkauden ja utopian yhtymäkohdista.

Björkin yhdeksäs albumi on kahden vuoden takaisen Vulnicura-erolevyn jälkeen utopia rakkauden, ympäristön ja politiikan kerrostumista. Yhteistyön tuottaja-muusikko Arcan kanssa aloittanut edeltäjä toi ilmaisuun takaisin aina 1990-luvun materiaaliin yltäviä elementtejä. Ne eivät ole täysin kaikonneet Utopialta, mutta keskiössä ovat polveilevammat, rytmisesti monisyiset rakenteet. Björkin melodiataju on jälleen tunnistettava, mutta harvoin taidemusiikki on kuulunut artistin tuotannossa näin vahvasti.

Yli 70-minuuttinen Utopia on kunnianhimoisuudessaan kunnioitettava eepos, mutta kuuntelukokemuksena kaksijakoinen. Levylle kätkeytyy järisyttävän kauniita hetkiä, mutta perättäiset polveilut eksyttävät – eivätkä tee sitä niin kiehtovasti kuin rakkaus ja utopia saattavat tehdä.

Jukka Kittilä