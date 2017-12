Lapin Helvetti

Svart Records

Olisiko Lapin Helvetin debyyttilevyn yhtä hyvin voinut julkaista Terveet Kädet -nimen alla? Miksei, onhan levyn metallin ja hardcoren kohtaamisessa yhtymiä TK:n 1990-luvun jälkipuoliskon metallisempaan ilmaisuun.

Nimen vaihtaminen oli yhtä kaikki hyvä ratkaisu, Lapin Helvetin debyytti soi huomattavasti vapautuneemmin kuin viimeiset TK-albumit. Slayeria ja Venomia ei ole suotta mainittu ennakkouutisoinnin yhteydessä, mutta muitakin metalliaasinsiltoja rakentuu. Levyn käynnistävän Noutajaottin aloitusriffi on silkkaa varhais-Metallicaa, Sankarijuhlien black metal -paahto taas levyn modernein hetki – jos levyltä nyt haluaa modernia bongata.

TK-hardcoren ydin on tunnistettavissa. Valiosotilaat on valioesimerkki metallisävyjen ja hooceen tiiviyden kohtaamisesta. Kaikki tiiviit rykäisyt eivät nouse yhtä olennaisiksi yksilöiksi. Mikään hyvä ei kestä kauan on paperilla perusteltu palanen levyn dynamiikalle, mutta käytännössä tyhjäkäyntiä.

Jukka Kittilä